Por Luis Gonzalo Morales Sánchez - opinion@elcolombiano.com.co

El actual gobierno decidió cambiar los requisitos exigidos para ocupar importantes cargos directivos en instituciones públicas de salud como la Nueva EPS y el Invima. Estas modificaciones han estado enfocadas en reducir las exigencias de formación académica y experiencia que fueron establecidas en su momento en función de la complejidad, importancia y responsabilidad que tienen estas organizaciones. Con ello se busca que sean las personas más idóneas las que rijan sus destinos evitando que sean feriadas a la politiquería.

Son varias las razones que explican por qué las instituciones públicas deben estar dirigidas por los mejores. Los funcionarios bien capacitados optimizan la eficiencia y la efectividad de las empresas al tener un conocimiento profundo de los asuntos que les competen, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la mejor ejecución de las políticas públicas. Hay una mayor calidad en las directrices que se soportan en la formación académica y la experiencia al proporcionarles las habilidades necesarias para analizar situaciones complejas, evaluar diferentes opciones y seleccionar las más apropiadas. Funcionarios bien calificados son más capaces de liderar equipos de manera efectiva, promoviendo una cultura de excelencia y el cumplimiento de sus objetivos.

Además, los funcionarios con una sólida formación ética y profesional tienden a ser más resistentes a la corrupción y más propensos a adoptar medidas que fomenten la transparencia y la integridad, fundamentales para el buen funcionamiento de las entidades públicas. También, la presencia de funcionarios altamente competentes mejora la credibilidad de estas instituciones ante la población y otros actores, generando confianza en la capacidad del gobierno para abordar los desafíos de manera efectiva. Está ampliamente demostrado que la formación académica y la experiencia contribuyen al buen desempeño general de una institución.

De otro lado, la protección de derechos humanos como el derecho fundamental a la salud, implica conceder una serie de beneficios a los ciudadanos, pero también unas obligaciones a quienes deben garantizarlos. Esto implica que los Estados deben actuar con la máxima diligencia posible adoptando progresivamente las mejores políticas públicas, disponiendo los recursos necesarios y ubicando al frente de estas responsabilidades a los mejores funcionarios.

Los derechos humanos, en especial los económicos, sociales y culturales, gozan de la prerrogativa de progresividad, es decir, que su disfrute no es inmediato ni pleno, sino que se encuentra sujeto a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos. No obstante, que los recursos sean insuficientes no es una disculpa para retroceder en la calidad de los logros alcanzados en su protección.

Reducir requisitos para ocupar cargos directivos de entidades cruciales en la garantía del derecho a la salud podría considerarse que atenta contra el principio de progresividad y no regresividad, que no está permitido en la legislación sobre derechos humanos. Así como la Corte Constitucional actuó de oficio instando al gobierno a no deteriorar la financiación del sistema de salud, debería también hacerlo en este caso y no permitir que se modifiquen negativamente los requisitos para ocupar posiciones de mando en este sector.