Ya nadie duda que la economía mundial se detuvo súbitamente. De la onda del choque económico y financiero provocado por el coronavirus no se salva ningún país. Se están dando pérdidas nunca vistas de actividad y empleo, además de una crisis financiera con el trasfondo de una caída en el precio de las materias primas.

La mayoría de los datos que se conocen corresponden a los indicadores de confianza de muchos sectores (industria, comercio, servicios) y para los hogares. Tienen la ventaja de ser una estadística rápida y oportuna, construida con las respuestas de empresarios y hogares a preguntas sobre su percepción acerca del estado de la economía.

Son indicadores blandos porque están basados en percepciones, pero se ha demostrado que predicen los datos duros construidos con cifras de producción, precios y empleo, que por su dificultad de recolección y procesamiento se publican más tarde. En fin, todos los índices de confianza de la industria y servicios publicados hasta ahora para 2020 (Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia), caen estrepitosamente.

Pero la estadística más dramática la reveló el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Se trata de las inscripciones semanales para acogerse al seguro de desempleo que alcanzaron 3,3 millones la semana finalizada el 21 de marzo, cuando la anterior habían sido 282 mil. En medio de ese lúgubre panorama hay mucha gente hablando de recesión, incluida la directora del FMI, tanto de los países individuales como de la economía mundial. Google Trends muestra una explosión, desde principios de febrero de las búsquedas de la palabra recesión.

Es muy posible, que muchos países estén entrando en una recesión definida como “una caída significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía en su conjunto, que dura más que unos pocos meses y que se hace visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial, las ventas al por menor y al por mayor”, que es la del Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), la entidad que en Estados Unidos determina si la economía está en esa fase.

Las estadísticas cualitativas colombianas marcan ya una caída importante de la confianza de los agentes, como la que se observa en los países mencionados. De otra parte, con el confinamiento la economía frenó en marzo y así permanecerá en abril. No es difícil prever que los dos primeros trimestres del PIB serán muy malos en términos de crecimiento y de empleo.

En Colombia, desde que se cuenta con PIB trimestral se habla de recesión si se presentan dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. Adoptamos no oficialmente una regla de un artículo del New York Times en 1975, que se hizo famosa por su practicidad. En los términos de la regla simple se podría dar una recesión porque vamos a perder el semestre. Con una regla que tome en consideración muchas variables y no solo el PIB, como en el NBER, y que contemple que una recesión económica dura más de seis meses, en Colombia podría no haber recesión, si en el segundo semestre el desempeño económico mejora, si se da una recuperación rápida, si no se afecta el producto potencial y si las medidas de la emergencia son cuidadosamente diseñadas.