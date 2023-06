Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Concluyó formalmente el primer año de sesiones en el Congreso correspondiente al Gobierno Petro y el resultado es, como en la mayoría de gobiernos, agridulce. Hay iniciativas que se lograron sacar adelante, otras que se hundieron, unas más que están a mitad de camino y todo ello refleja la gobernabilidad con que cuenta el actual Gobierno.

Al inicio se logró conformar una coalición, aparentemente mayoritaria en el Congreso, pero era por así decirlo una coalición ‘de papel’, en el sentido en que no correspondió a acuerdos precisos a propósito de una agenda legislativa. Pareciera que se partió de la base de que yo Gobierno le nombro a un determinado partido político un Ministro o unos altos funcionarios en algunos altos cargos y eso me garantiza que esa bancada en el Congreso sería incondicional en su apoyo a la agenda del Gobierno en el Congreso. Y todo indica que así no funcionan las cosas y menos para un Gobierno que se proclama ‘del cambio’ y que por lo tanto pretende promover reformas en distintos frentes. Allí hubo una falta de precisión acerca de los contenidos de la agenda de esas coaliciones, sobre cuáles eran las reformas que se iban a promover y cuál el alcance de las mismas.

Esa falta de precisión conllevó a que el presidente diera por terminada una coalición, que nunca se supo sobre qué bases se construyó. En apariencia se buscó, equivocadamente a mi juicio, sustituir la coalición entre fuerzas políticas organizadas y el Gobierno, con acuerdos ‘al menudeo’ con los diferentes congresistas, tarea que tampoco fue eficaz y que desconoce la existencia de legislación sobre los partidos políticos, sobre las bancadas en el Congreso, etc.

Creo que lo adecuado, para el inicio de la nueva legislatura del Congreso, que es también del segundo año del Gobierno Petro, sería recomponer una coalición en el Congreso, basada en acuerdos precisos de lado y lado, que permita el avance de la agenda legislativa, con la disposición entre las partes a ceder en sus pretensiones, los unos en el alcance que pretenden darle a las mismas – allí puede ser de utilidad la priorización de ciertas reformas, la gradualidad en las mismas y entender que ser parte de una coalición no significa incondicionalidad a todo lo que se le ocurra a las partes -. Porque persistir en lo que al parecer sugirieron algunos ministros, de negociaciones ‘al detal’, puede ser un desgaste muy grande y probablemente generar muchas frustraciones.

Igualmente, pretender que acudir a la movilización en la calle es una estrategia de presión a la contraparte, ha mostrado que tanto el Gobierno como los sectores de oposición – que todo indica son más de lo que algunos llama ‘uribismo’, que ya está de capa caída - pueden movilizar sectores ciudadanos y eso no haría sino seguir crispando la sociedad alrededor de posiciones percibidas como ‘enemistas absolutas’, como las denominó un teórico europeo y no viabilizar el funcionamiento de una democracia, donde los que predominan son ‘enemistades relativas’ que deben ser, por lo menos parcialmente dirimibles.

Ojalá haya mayor realismo tanto en el Gobierno como en las oposiciones. .