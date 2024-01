Por Beatriz Paola Aguirre - opinion@elcolombiano.com.co

Diciembre es un mes mortal para el bolsillo de quienes trabajamos. No ha terminado noviembre y ya empiezan a llegarnos mensajes de personas que casi ni conocemos, pidiendo ayuditas, aguinalditos, colecticas y un montón de diminutivos que al final van a lo mismo: necesitamos plata, mientras más, mejor. Dame, deme, danos. El 30 de noviembre en este Valle de Aburrá presenciamos la más obscena muestra de derroche de tipo mafioso con la quema de millonadas de artefactos de pólvora, que no son gratis, por supuesto. También globos retaquiados de pólvora, que no tengo ni idea cuánto costarán, pero no van a ser baratos. Es posible que haya tantos mafiosos o políticos corruptos como globos con pólvora, pues no se me ocurre quiénes más pueden quemar la plata de esa forma.

Con mucho esfuerzo, junto con mis hermanas, además de unos regalos en especie, les dimos a unas personas que trabajan con nosotras un aguinaldo en efectivo. Dos días después una de ellas llegó dichosa diciéndonos que le habíamos salvado la vida. ¿Y eso cómo fue?, le preguntamos. “No, pues porque es que no tenía con qué comprar la pólvora para el día de las novenas”, nos dijo muy oronda. Otra de ellas corrió a conseguir licor para su parejo. Este mes de enero, a ellas mismas ya les escuchamos decir que no tienen con qué comprar los útiles para sus hijas pequeñas.

¿Que cada cual puede gastar su plata en lo que quiera? Pues sí. ¿Que tenemos libertad para valorar si el gasto de una persona en determinadas circunstancias es moralmente reprochable? También. Como también tendré libertad, el próximo diciembre, para definir a quién le puedo dar ayudas que, con mayor certeza, va a invertir en cosas beneficiosas. Y, sobre todo, para no regalar plata.