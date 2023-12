Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Los regalos de navidad que más recuerdo de niña fueron unos patines, una organeta, un Nintendo y una bicicleta. Hoy no existe ninguno de esos regalos, de hecho, no logro recordar cuándo llegó el último, ni mucho menos qué fue de él. Me parece que el regalo más valioso lo recibí la primera navidad en la que no me dieron nada pues, sin regalos físicos de por medio, no tuve más opción que buscar otras cosas qué pedir. Lo bueno de verme forzada a ello es que terminé encontrándolas y dándome cuenta de que las cosas importantes no vienen envueltas en papel, es más, la mayoría de las veces ni siquiera hay que pedirlas sino encargarse uno mismo de propiciarlas.

Quiero oír siempre tu voz cuando regrese a casa. Saber que contestarás mi llamado así como yo contestaré al tuyo. Que sepas que te quiero porque te quiero y no porque te necesito. Que no tengas que preguntarme cómo estoy porque, con solo verme a la cara, eres capaz de adivinarlo.

Pido que cuando la mamá no me conteste el teléfono sea porque está en el jardín hablando con sus plantas y que cuando no coma es porque se ha empachado, como los pájaros, de bananos y guayabas. Quiero encontrarla con la chimenea encendida y las orquídeas llenas de flores solo para que se dé el lujo de mostrármelas, mientras me revela los misterios de la florescencia.

Pido que mis perros agiten la cola con el ímpetu de un torbellino aunque, en el acto, arrasen con todos los objetos alrededor, pido que corran felices y exijan paseos cuando se den cuenta de que soy yo, en realidad, quien necesita salir a tomar aire. Pido que mi gato duerma sobre mis piernas largo y tendido como si supiera que no debo pararme hasta terminar de escribir el capítulo en el que he estado trabajando.

Pido que mi cuerpo permanezca sano y fuerte para poder seguir llevando la vida que he elegido. Que me permita cosas grandes como viajar, imaginar historias, meditar patas arriba y sembrar árboles, pero también pequeñas como elegir los aguacates para el almuerzo o completar la lista semanal del mercado. Quiero que no me abandonen las ganas de escribir ni la inspiración aunque sé que soy yo quien debe invitarla y disponer todo alrededor para que se quede. Pido más palabras, más ideas, más atención para captarlas al aire. Que sigan llegando a mi vida más libros y más plantas aunque me diga, una y otra vez, que ya no caben en casa. Sí caben. Tienen que caber. Para los libros y las plantas siempre tiene que haber espacio.

Quiero despedir el año frente al mar para que las olas se lleven lo malo y traigan la abundancia, para recordar que la vida viene y va tejiendo sus designios, que cada embate sea una lección de la cual aprenderé algo. Sé que soy tan insignificante como un grano de arena con la enorme diferencia de que él verá arder el mundo mientras que yo viviré el equivalente a un parpadeo de la eternidad. Ya puestos en peticiones no pido más tiempo, no, sólo pido sabiduría para aprovechar el poco que tengo.