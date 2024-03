Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Yo no tengo hijos pero alguna vez trabajé como niñera y nunca dejé de preguntarme por qué los niños más pequeños no se cansaban de ver la misma película una y otra vez. Hace poco supe que dicho comportamiento se debe a que anticipar los conflictos y conocer de antemano el destino de cada uno de los personajes les genera seguridad y sensación de control. Cuando leí acerca de lo anterior recuerdo haber pensado que la explicación tenía mucho sentido, de hecho, demasiado sentido y no sólo para los niños. Los adultos también nos pasamos la vida entera persiguiendo certezas, inventando mecanismos para darle ilusión de permanencia a cosas que sabemos efímeras. Por eso estudiamos, ahorramos dinero, compramos pólizas, hacemos ejercicio, inventamos ritos y establecemos horarios y rutinas. Todo lo anterior no es más que la forma adulta de buscar seguridad, de controlar lo incontrolable, de reducir la ansiedad de tener que enfrentar a diario nuestra incierta y misteriosa existencia.

Si bien en la vida moderna la seguridad es uno de los bienes más preciados, también es uno de los más paralizantes pues dejamos de hacer cosas cuyo final no podemos prever. Por eso es tan difícil escribir una novela, viajar a un lugar remoto y desconocido, cambiar de casa, de profesión, de país o de pareja. No queremos que nos varíen el libreto y eso que la única certeza que tenemos es que el libreto, tarde o temprano, va a variar. En El año del pensamiento mágico Joan Didion narra la imprevista muerte de su marido y comienza soltando una gran verdad: “La vida cambia de prisa. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba”. La tragedia de la protagonista es que sin importar cuántas décadas llevaba cenando junto a su marido, nunca más podrá volver a hacerlo. Lo dijo mejor Philip Roth en Pastoral americana: “La tragedia del hombre es que no está hecho para la tragedia”. En otras palabras: no podemos repetirnos la misma película. Y eso es terrible. Y eso es maravilloso.

A menudo, cuando voy sola en el carro, fantaseo con la idea de no detenerme en ninguna parte sino seguir indefinidamente sin rumbo, sin horario, sin límite, sin un lugar al cual llegar. Por supuesto nunca lo hago y no tengo razones para pensar que alguna vez me atreveré. Me ocurrió en estos días y fue inevitable pensar que la fabulación obedece al deseo de trasgredir el orden establecido: cambiar de ciudad, de país, de vida, de identidad, en otras palabras, de película. Supongo que, en el fondo, no quiero ser el hamster que da vueltas sobre una rueda infinita. No quiero una bola de cristal. No quiero levantarme cada mañana y acostarme exactamente igual por la noche. No quiero libretos. No quiero espejos. No quiero la inmortalidad. Y sin embargo, heme aquí, en la misma silla, frente a la misma ventana, con la misma taza de café de todos los días, esperando a que el Sol despunte como siempre y canten los pájaros como siempre, hasta que llegue el día en que deje de oírlos y entonces sabré que mi película ha finalizado.