Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

El protagonista de esta temporada fue un jaguar (hay versión con puma y pantera pero yo prefiero el jaguar). Aunque varios lugareños dicen haberlo visto, todos lo describen de forma distinta. He rondado los suficientes años por la zona para saber que el protagonista de la temporada cambia. Ya me había tocado una anaconda que vivía justo en el único pozo de agua disponible. Casualmente sus ganas de devorar humanos se incrementaba en las temporadas de sequía. También me han tocado babillas acechando en los manglares. Esas aparecen cuando los pescadores dejan instaladas sus redes en épocas de pesca. No siempre son animales, también ha habido épocas de fantasmas y maldiciones. Una vez dijeron que uno de los ranchos estaba embrujado, obviamente el brujo se apropió del rancho después de que los dueños salieran despavoridos. Con la que más me quebré la cabeza fue con la temporada del tiburón. Me parecía increíble que hubieran avistado uno, sin embargo, por más que lo intenté, jamás conseguí descubrir la utilidad de semejante invención. Al tiempo vi una foto donde sus asesinos lo exhibían como un trofeo y entendí que el animal sí había existido. Lo que nunca entenderé es la costumbre de los seres humanos de aniquilar todo aquello que, por desconocimiento, convertimos en amenaza. ¿Quieren saber qué es una verdadera amenaza? Un mar sin tiburones. A ellos les debemos la enorme variedad de vida en los mares, su función es, ni más ni menos, balancear de todo el ecosistema marino, pero esa es otra columna.

Volvamos al jaguar pues me pasé las vacaciones tratando de entender su papel durante esta temporada. La zona donde estoy es aislada y no hay wifi ni señal de celular, además es difícil llegar y más difícil salir, todo lo anterior explica por qué aquí la oralidad es fundamental. Los relatos, por la gracia de la repetición, se vuelven más reales que la misma realidad, algo similar a lo ocurrido con las historias de la Biblia o, sin ir tan lejos, con las crónicas de antiguos navegantes, por eso, supongo, todavía esperamos llegar al paraíso o ver sirenas y calamares gigantes. El caso es que, en un mundo en donde la tecnología nos ha apartado de lo oral, aún existen lugares en donde los relatos determinan las relaciones entre sus habitantes, eso sin contar la enorme fuerza disuasoria que despliegan (iba a decir que tienen más fuerza disuasoria que la policía pero aquí ni siquiera hay policía).

El jaguar ha sido mi pretexto en estas vacaciones para reflexionar acerca de qué narramos, cómo lo hacemos y para qué. En mi imaginación el jaguar ya existe y, conforme lo narro, existe también en la imaginación de mis interlocutores. Mi historia, por supuesto, termina con la posibilidad de un encuentro, de lo contrario no habría historia. Mi novio salió una noche hacia la bodega, allá atrás de la cabaña donde casi nadie va y no regresaba. Salí a buscarlo y oí unos gruñidos. Lo llamé primero pasito, después duro y después más duro, pero no contestaba. Me asomé sigilosa y entonces lo vi: tembloroso, pálido, doblado en dos, gruñendo como un felino salvaje porque algo le había caído mal y estaba vomitando. Acepto haber pensado que menos mal no le había pasado nada, pero mi mente de novelista sabe que un ataque de jaguar habría sido mejor historia que la de un pobre hombre intoxicado.