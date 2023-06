Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.co

La nueva temporada de la inquietante serie Black Mirror ofrece unos episodios que muestran o advierten sobre el poder envolvente y alienante de la virtualidad en las mal llamadas redes sociales y la confusión que induce al espectador a sentir la realidad como una situación incómoda de la cual es mejor salir en busca del mundo nuevo de experiencias y compañías paralelas. La vida íntima y la identidad propia se esfuman. ¿Dónde está la línea fronteriza entre verdad e ilusión, entre normalidad existencial rutinaria e invención de otras circunstancias fantásticas pero verosímiles y tal vez preferibles a las habituales? ¿En cuál de los dos contextos seguiremos habitando, si en el acostumbrado que se ha vuelto insoportable o en el inventado colmado de promesas de felicidad?

Ya hay por lo menos un gobernante que ha dado ese salto: está embelesado, alucinado con twitter, que ha convertido en poder institucional, prótesis de la rama ejecutiva que acumula todas las funciones, fuerza propagandística y aparato de información estatal dotado de falsa veracidad total e incuestionable. Viéndolo bien, en eso ha consistido la política para muchos personajes. En crear otro mundo fabulado, irreal pero convincente para los muy informados pero mal informados, en arrear las manadas crédulas e ignorantes para que se sientan felices en su confortable imbecilidad.

A partir de los algoritmos cada cual ha entrado en la virtualidad sin estar percibiéndolo. Mejor lo digo con ejemplos personales de amenaza de pérdida inconsciente de intimidad e identidad: busqué en la red unos zapatos finos y estéticos de talla 44. Me llovieron las promociones tentadoras. Los compré en el almacén indicado. Y tres años más tarde siguen llegándome avisos publicitarios de zapatos parecidos. No se cómo evitarlo. Y este otro caso, tremendo pero muy ilustrativo sobre la incitación a saltar a otro mundo, seguro con base en la variada información que he dejado filtrar en la red con ingenuidad y buena fe de internauta: pocos días después de morir mi incomparable esposa empezaron a llegarme por el correo muchos mensajes que me ofrecían nueva pareja. Han llovido las ofertas, lo que halaga mi vanidad pero no puedo aceptar. Déjenme en mi soledad de neocampesino. Qué cuento de nueva compañía ni qué pan caliente. “¡Basta, las penas tienen su pudor!”

Basado en esas y otras experiencias personales y ajenas, estoy seguro de que numerosos horóscopos actuales son elaborados con técnica algorítmica. Por elemental curiosidad me suscribí a un servicio de biorritmo que informa sobre los ciclos físico, emocional e intelectual. Es impresionante cómo se ajusta a las situaciones particulares diarias. Claro, reúne, cruza, toda la información individual acumulada en internet. Sus conclusiones parecen lógicas, certeras. Los horóscopos de antes eran falaces. Los de ahora, sobre todo los biorrítmicos, al menos consultan datos ciertos que uno mismo, sin cautela y sin reservas ha facilitado con generosidad torpe, perdón por lo que digo, hasta empelotársele a la red. Dejamos de ser nosotros mismos. Pero será creerle al horóscopo.