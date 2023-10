Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Desajustes, a la que llegan los que se van para salvar responsabilidades y no ponerle la cara a sus asuntos, los que prometieron y no cumplieron, tratando de irse por otra parte; los que buscaron y hubo que hacer todo lo posible para que no encontraran (llegaron por lo indebido o no pactado), los que fueron mucha llama y poca leña, y más humo que claridad;, los que se vuelven diosecitos sin haber creado nada y más bien destruyeron parte de lo que había, los de mucha palabrería y contenido cero, los defensores de las malas compañías, en fin, los desajustados son muchos y, así busquen leyes que los amparen o se digan perseguidos, la realidad los sigue y lo que dejan los señala. Pero bueno, mientras llueve y hace sol, mientras la contaminación se crece con toda clase de partículas (las químicas y las morales), mientras los trinos parecen chillidos y los argumentos rompecabezas, la irresponsabilidad sigue siendo palabra a laque no le cabe ningún eufemismo. Es muy clara: no dejar en el aire aquello para lo cual fue contratado.

Dmitri Shostakovich, autor del Vals No. 2, creó obras mayores y menores, las más grandes ajustándose a las normas (que a veces fueron duras) y las más pequeñas con ciertas libertades, pero todas las dejó terminadas. Su oficio, además de saber lo que hacía (era un gran pianista), fue el de embellecer, poner a pensar y permitir dar pasos sin enredarse. Pero gentes como él, que prometieron sinfonías, música de cámara y ópera, que usaron el piano para, con sus 88 teclas, dar a conocer lo que nunca se había oído, parece que hoy son raras, no porque no sean músicos sino porque dejan todo en punta y, llegado el momento, no interpretan el concierto que hicieron creer. Como se dice, mucho ruido y pocas nueces.

La responsabilidad es propia de las gentes capaces, las que van de A a B y de ahí a C, cumpliendo. Y si bien en el camino hay imprevistos, si como en el vals hay que dar un paso atrás que permita dos adelante, todo se ha previsto. La responsabilidad no se mueve a ciegas, sabe de qué se trata, como hacerlo y con qué fin. Es realista y prospectivista, no ejecuta juegos de azar como el aprendiz de brujo, que todo lo desordenó mientras se hacía el interesante. Pero bueno, esto pasa cuando falta educación, cuando nos movemos con emociones y cuando creemos más en fuegos artificiales que en el contenido. O cuando nos miramos al espejo y, enamorados de nosotros mismos, creemos que nada puede pasar. Y, sin embargo, pasa.

Acotación: Irse a destiempo, dejando todo desajustado, escapando como uno de esos vaqueros del oeste, pareciera ser una constante en un mundo donde se hace lo que no se sabe hacer y, si algo, se pide una disculpa.