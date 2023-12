Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

Asistí a una charla donde presencié a un Juan Carlos Echeverry simpático y despreocupado hablar sin pelos en la lengua sobre las perspectivas económicas para el 2024. Me persuadió de comprar y leer Salvar a Ecopetrol: liderazgo en tiempos de crisis, su más reciente libro.

En otras condiciones, probablemente jamás habría elegido leer un libro con ese título. En general me interesan poco los libros con tono de “autoayuda empresarial”. Sin embargo, en este caso no fue así: el libro de Echeverry me sorprendió gratamente.

Lo que menos me gustó, efectivamente, fueron los “consejos de liderazgo” del expresidente de Ecopetrol. No transformaron mi perspectiva de vida. De hecho, casi me hacen abandonar la lectura en las primeras 50 páginas.

Afortunadamente, decidí continuar, y ahí es donde entendí que esa supuesta lección de liderazgo sirve para despistar al lector casual y adentrarse en el verdadero corazón del relato: una serie de anécdotas, explicaciones didácticas e historias del día a día que logran dar un mejor entendimiento sobre cómo opera la empresa más grandes del país, una entidad que, a pesar de su influencia, a menudo es comprendida superficialmente como una compañía que extrae y vende petróleo.

Leer el libro de Echeverry ha transformado por completo mi visión acerca de la envergadura de Ecopetrol. Dirigir una empresa que sustenta directamente a más de 10 mil empleados y 40 mil contratistas, que en 2015 ya realizaba compras anuales de bienes y servicios por más de 20 billones de pesos, con un consumo energético comparable al de la quinta ciudad más grande de Colombia, sujeta a la vigilancia desde la SEC hasta la Contraloría, operando en más de 300 municipios y enfrentándose a una amplia gama de interlocutores, desde el presidente de Chevron hasta congresistas y la amenaza del ELN, implica un desafío casi equiparable a la gestión de un país pequeño. Todo esto con la desventaja adicional de la necesidad de garantizar una rentabilidad. ¿Cómo alcanzar esta meta cuando, debido a factores externos, el precio del petróleo cae abruptamente de más de 100 a casi 25 dólares?

Lo que más me gustó del libro es la manera en que Echeverry narra su perspectiva sobre la evolución de la empresa, pasando de un enfoque de producción a toda costa durante el auge de los commodities – cuando todo daba -, a convertirse en una entidad rentable ante la disminución del precio del petróleo, a través de la historia de las personas que lo acompañaron: logra transmitir y hacer atractivas todas las labores de la compañía, desde las financieras hasta las de auditoría y cumplimiento.

El libro también genera un sentimiento de orgullo al destacar el logro que supone la transformación de Ecopetrol desde 2007, donde, a pesar de sus dificultades, su manejo se destaca en comparación con otras petroleras estatales de la región como Pemex, PDVSA o YPF. Es fundamental recordar, especialmente dada la situación actual del gobierno, el papel crucial que ha desempeñado Ecopetrol para el avance del país en las últimas dos décadas.

En relación al extenso y denso capítulo sobre Reficar, lo único evidente es lo difícil que resulta tomar una postura tajante sobre el asunto. Lamentablemente, en su momento la Contraloría no pensó igual, y ni siquiera los recientes fallos a favor de Ecopetrol lograrán borrar la mancha imborrable que dejó el actuar mediático y precipitado de las “ías” en la reputación de muchísimas personas que trabajaron por un proyecto que hoy en día opera de manera exitosa. El libro de Echeverry también se convierte, tristemente, en un recordatorio de los desincentivos que los entes de control representan para aquellos que buscan trabajar de manera honesta en el sector público en Colombia.