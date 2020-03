En pocas semanas, podría ser la única economía con la que contemos.

La economía se encuentra actualmente con respiración artificial; sin embargo, como sugiere esa metáfora, en realidad podría ser peor. Imagínese si, la próxima semana, encontramos que la infección por coronavirus se ha extendido tanto a través de las principales líneas de suministro como para enfermar a un gran número de trabajadores que entregan bienes y también comienza a amenazar a sus destinatarios. O imagine cómo se vería la economía si el servicio de Internet de banda ancha cayera para partes significativas de la población.

Planteo este punto porque el debate actual sobre la economía se centra principalmente en asuntos del pasado y el futuro: cómo ayudar a las empresas afectadas a superar la crisis, si industrias como las aerolíneas o las líneas de cruceros deben rescatarse. Sin embargo, por importante que sea ese debate, podemos estar descuidando una pregunta muy urgente: Cómo protegemos la “economía sin contacto”, la parte de la economía que todavía funciona.

Para ponerlo de otra manera, tenemos que darnos cuenta de que la economía sin contacto (también conocida como “economía de distancia”) puede ser lo que está entre nosotros y una completa depresión económica. La economía sin contacto comprende las actividades económicas que siguen siendo posibles sin interacción física cercana entre las personas: la reunión en línea, la sesión de yoga transmitida en vivo, la conferencia virtual, la entrega a domicilio de mercados y otros bienes físicos. Como están las cosas, esta es la única economía que tenemos.

Entre las vulnerabilidades clave de la economía sin contacto están sus líneas de entrega. Por lo general, pensamos en las “líneas de suministro” como las conexiones entre productores y minoristas, como la entrega de productos de las granjas a los supermercados. Pero la parálisis por el coronavirus ha puesto especial énfasis en el papel desempeñado por los trabajadores de bodega de Amazon, los conductores de UPS, FedEx y la Oficina de Correos de los Estados Unidos y los muchos trabajadores de reparto de restaurantes y supermercados locales. Estas son las personas que traducen los clics en consecuencias económicas.

La mayoría de esos trabajos no son bien remunerados y ahora tienen un riesgo elevado de infección. Las protestas de los trabajadores de bodega de Amazon en Francia e Italia pueden presagiar nuestro futuro; hay informes de empleados postales que trabajan en lugares cerrados y de trabajadores de reparto infectados presionados para permanecer en el trabajo para satisfacer la demanda. Existe el peligro de que la infección se propague a empresas enteras y un riesgo (aunque relativamente bajo) de infectar a los destinatarios del paquete.

Luego está la banda ancha. Era más fácil burlarse de la idea de que el acceso a Internet debería ser un “derecho” cuando la banda ancha no era, como lo es ahora, la infraestructura esencial para la mayoría de las transacciones económicas e incluso sociales. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. ha convencido a la industria de las telecomunicaciones, por el momento, de no cobrar las tarifas atrasadas y no desconectar a los clientes que no pueden pagar sus facturas. Es un comienzo digno de elogio, pero si esta crisis se prolonga, no será suficiente. El gobierno podría tener que encontrar formas de garantizar el acceso de banda ancha al público a velocidades suficientes para la actividad económica.

Además de lo que el gobierno podría hacer para ayudar, también es un momento para que los inventores y empresarios estadounidenses pregunten qué se puede hacer para mejorar la calidad de las interacciones en línea que están reemplazando las experiencias en persona. La transmisión de películas en el teatro es un ejemplo simple. Y aunque Zoom y Skype son plataformas predeterminadas para reuniones en línea, si alguna vez hubo un momento para que las tecnologías de nicho como la realidad virtual y los medios alternativos de socialización lleguen a sectores más amplios de la sociedad, este es el momento. Asiste a una conferencia no solo para escuchar charlas sino también para conocer gente: ¿cómo podrían replicarse esos encuentros en línea? Los maestros incluso podrían pensar en usar la tecnología de videojuegos para crear mundos enteros en línea para sus estudiantes.

Al menos por ahora, la economía sin contacto está firme. Pero este es el momento correcto para pensar en sus puntos débiles. Porque si falla, podríamos terminar pensando en nuestro caos actual como los buenos tiempos.