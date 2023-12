Por David Escobar Arango* - david.escobar@comfama.com.co

Querido Gabriel,

“Están diciendo que finalmente se quitaron la piel de oveja”, dijo un amigo del sector cultural. “No entiendo nada, ¿por qué?”, le respondí. “Es que el informe de Estrategia Emergente de Antioquia, realizado por Breakthrough, Eafit, Proantioquia y Comfama, no incluye a todas las regiones ni habla de los temas sociales y ambientales; apenas aborda la cultura marginalmente. Parece que no les importa sino la plata”. “Es clave aclarar la intención y los objetivos”, expliqué, “EEA es una propuesta de desarrollo económico, tan solo una de las dimensiones del desarrollo; una fundamental, sin embargo”. Pero me quedé pensando en por qué algunos sectores no empresariales sienten preocupación por un trabajo que pretende evidenciar lo más potente de nuestras empresas para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.

Tal vez es tanta la carencia de un relato positivo, esperanzador e incluyente que la gente busca en Antioquia Emergente una respuesta... y por supuesto no la encuentra, al menos no una integral y comprensiva. ¿Hablamos de cómo construir un relato futurista que abarque las dimensiones social, cultural y ambiental? ¿Conversamos sobre el papel de la economía en esta historia?

La metáfora del tejido conecta modernidad y tradiciones ancestrales. La misma tecnología que usamos para amarrar hamacas y pescar sirve para tirar de barcos y trenes. Trenzar es tejer varios hilos para crear un objeto, sea un cable o un lazo, que es invariablemente más resistente que sus componentes. ¿Será que es posible salir de la dicotomía entre economía y medio ambiente, sector privado y Estado, desarrollo humano y crecimiento económico? ¿Podremos nosotros trenzar estos mundos mientras otros desgarran y dividen?

Un cable tiene, enseñan en ingeniería, un alma, un núcleo que sirve como base y mantiene la estabilidad del tejido. Quizás la economía sea esa alma, el sostén de la trenza social que urdimos entre personas, comunidades e instituciones. “No veo cómo podemos tener desarrollo humano y disminución de pobreza en el mundo sin crecimiento económico”, afirma el profesor de Harvard Dani Rodrik. Sin crecimiento no podremos pagar por nuestras más elevadas aspiraciones. La salud, la educación, las ciudades y el campo que nos soñamos solo emergerán de una economía sólida y pujante.

Los demás hilos, importantes y complementarios, son fundamentales en esa trenza que nos jalonará hacia el mañana. La cultura nos contendrá y abrazará. Nuestros valores, rituales, símbolos e historias nos darán un norte claro, el para qué de nuestro trabajo. Solo así sabremos a qué tipo de desarrollo social aspiramos, qué educación, qué salud, qué ciudad, qué derechos, oportunidades y deberes tendremos en nuestra sociedad. Nuestra idea del mundo natural, por otro lado, definirá nuestra conexión con él y establecerá los límites razonables para las actividades humanas y empresariales.

Habrá más hilos, relatos que, con cierta complicidad (trenza y cómplice son sinónimos etimológicamente) se abrazarán y fortalecerán mutuamente. ¿Hacemos una tertulia que inaugure una larga conversación sobre ese mañana posible donde cabremos todos? Tejamos nuestro camino mediante una mezcla sabia de palabras y abrazos, datos y relatos, hechos y misterios. Pensemos emergentemente, sin platonismos, recojamos lo mejor que somos para integrar una visión de la Antioquia del futuro que incluya diferentes oficios, regiones, identidades, miradas estéticas, posturas políticas y aspiraciones humanas. Arranquemos pronto a escribir, entre todos, un relato que nos haga una sociedad más rica y, necesariamente, más justa.

* Director de Comfama.