Por Juan Carlos Tirado J. - opinion@elcolombiano.com.co

Es real la reducción en la ocupación hotelera y de extranjeros en Medellín; no es casual, estamos haciendo todo para que suceda. Podría ser un “ciclo de baja” del negocio. Pero es sabido que la administracion saliente no ejerció el control frente a los delitos que han propiciado algunas de las muertes de extranjeros que nos visitan, relacionados con microtráfico, plataformas digitales para parejas, trata de personas, alcaloides (escopolamina), etc.

Lo anterior, sumado al desempeño político del gobierno nacional, genera incertidumbre en otros países, lo que los hace recomendar que no viajen a nuestra ciudad. Los ecos se escuchan en Estados Unidos y distintos lugares del mundo, lo que hará que la ocupación hotelera siga cayendo.

La ley 2068 del Turismo, de manera taxativa contiene los requisitos para desarrollar la actividad, pero si no se tiene la voluntad política para aplicarla, estaremos en riesgo.

Confluyen factores para que el control no se ejerza, como por ejemplo las facilidades que se dan para emitir el Registro Nacional de Turismo (RNT), a tal punto que, aunque el solicitante no sea un prestador calificado, lo obtendrá.

La Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), de obligatorio cumplimiento para los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH), al parecer no se exige en una gran cantidad de viviendas turísticas (apartamentos, casas y fincas) que realizan la actividad. Además, no tenemos suficientes Inspectores de Turismo para la “vigilancia y control”, potestativa del Estado, y es en este tipo de EAH donde se presenta la mayor informalidad y la permisividad en la que cualquier cosa puede ocurrir.

Respecto al Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE- Migración Colombia), mientras que lo diligencian los establecimientos formales, poco o nada se sabe sobre el movimiento de los extranjeros que utilizan plataformas como AirBnB, Vrbo, etc.

La realidad es que los países de origen de los visitantes sí perciben la inseguridad, y la divulgación que se le está dando a este asunto hará que dejen de visitarnos aquellos extranjeros que luego añoraremos si no hacemos algo ya por el turismo.

¿Posibles Soluciones?

Practicar la ética y la responsabilidad empresarial que tanta falta nos hacen. Por supuesto que existe la ley de Turismo, pero sin “dientes” para hacerla cumplir. Debemos promover que se reglamente el RNT, convertirlo en un certificado, que sea verificado y delegado en las alcaldías, con atribuciones para nombrar los inspectores de turismo encargados de la “vigilancia y control”, con recursos provenientes de los turistas, como se hace en otros lugares del mundo (Barcelona realiza 500.000 inspecciones al año).

Siendo el SIRE un reporte on-line, sería fundamental lograr la interoperabilidad de las bases de datos, con el Certificado Nacional de Turismo y la Tarjeta de Registro de Alojamiento que contienen los datos suficientes para que se tenga interacción con la Policía Nacional, DANE y DIAN. Se gestaría así un Sistema de Información general del Turismo, que aportaría información objetiva, con eficiencia y sería la mejor vía para formalizar el Turismo.

La Secretaría de Control y Gestión Territorial debería determinar zonas dónde ejercer la actividad, aplicar el POT, controlar. Mejoraríamos temas relacionados con el Turismo regenerativo y evitaríamos la gentrificación negativa, tan mencionada (Vgr. Barcelona creó el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, PEUAT, https://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/ca).

Cómo no dar una mirada para construir.

No podemos permitir que, una industria pujante, con tantas maravillas que tenemos, pierda la oportunidad de continuar siendo atractiva para el planeta; debemos apostarle a la “tacita de plata” que tenemos en nuestra “Antioquía Mágica”.