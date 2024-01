Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

En las decisiones de política, pero también de la vida cotidiana, con frecuencia creemos que estamos en el primer día de la creación y que estamos iniciando grandes cosas, olvidando con frecuencia que muy seguramente lo que hacemos es iniciar, de nuevo, algo que ya habían comenzado otros pero que por no reconocer lo hecho, lo desbaratamos y volvemos a iniciar. Eso lo han llamado algunos el ‘complejo del adanismo’.

Esto, a propósito de la crisis política ecuatoriana, cuando el actual Presidente Noboa se vio forzado a decretar el estado de conflicto interno armado y lograr así disponer de mecanismos normativos para que las Fuerzas Militares y la Policía de ese país pudieran intervenir ante una situación en la que grupos de crimen organizado estaban cada vez más controlando espacios políticos y de la vida cotidiana. Pero además se hizo evidente cómo fue un gran error que los gobiernos suramericanos hubieran abandonado mecanismos de integración como la UNASUR o el Consejo Suramericano de Defensa, sólo por razones políticas. El domingo anterior se dio en Lima una reunión de la CAN (Comunidad Andina) y se tomaron decisiones conjuntas para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con medidas de cooperación migratoria, aduanera, acciones en frontera, cooperación en minería ilegal, en lucha contra el tráfico de droga, cooperación en inteligencia, contra el tráfico de armas, en materia penitenciaria, capacitación en lucha contra la delincuencia, creación de una red andina de seguridad y otra serie de medidas.

Estas iniciativas, en buena hora propuestas y acordadas en esa reunión de la CAN – un organismo con una trayectoria técnica respetable -, hubieran podido ser tomadas de manera más ágil quizá por el Consejo Suramericano de Defensa, que tenía esa función – recordemos que jugó un rol importante en distensionar la crisis andina de 2008 entre Colombia y Ecuador -, pero que desafortunadamente fue disuelto por los gobiernos de Suramérica por considerarlo como un mecanismo propuesto por el gobierno chavista – cosa que no fue así, fue iniciativa del primer gobierno de Lula e inclusive el expresidente Uribe, en ese entonces en el gobierno, la apoyó -. Muy bien por la CAN, pero ojalá esas decisiones se pongan en práctica. La ventaja es que muchas de ellas son competencias de las Policías de los países y la nuestra es una institución policial con avances en esos campos.

Colombia es el país andino con mejores posibilidades para asumir un liderazgo en la subregión y ojalá el gobierno Petro lo entienda y lo asuma, así podría empezar a proyectarse, no solo en el discurso sino en la acción, como cabeza de un grupo regional de países, que podría además jugar un papel importante en comenzar a delinear una nueva política global contra las drogas ilícitas – en la reunión que está prevista para desarrollar en Bogotá en este año - y posterior o simultáneamente en otros campos.

Ojalá en la crisis que está viviendo nuestro vecino Ecuador, ya al parecer con mayor control del gobierno, los países andinos liderados por Colombia lo apoyen efectivamente y este sea el principio de una unidad regional.