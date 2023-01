Supongo que hablar de la muerte en estos primeros días de enero es casi un mal pensamiento que a casi todos nos incomoda y que habría que espantar con la mano, como quien da manotadas contra un moscardón impertinente. Es la natural rebeldía contra un aspecto esencial de la condición humana. El único aspecto de la vida humana que es irremediable, que no podremos eludir y que, contrariamente a nuestros miedos y temores, es la única puerta que se nos abra a la esperanza.

Recuerdo unos versos consoladores de Dámaso Alonso: “Ay, sólo después supe/ -¿es que me respondías?-/ que no era en tu poder quitar la muerte/ a lo que vive:/ ay, ni tú mismo harías que la belleza humana/ fuese una viva flor sin su fruto: la muerte./ Pero yo era ignorante, tenía sueño, no sabía/ que la muerte es el único pórtico de tu inmortalidad”.

En esto pienso al empezar el año. Todavía persiste en el aire el olor a incienso del entierro del Papa Emérito, Benedicto XVI. Esa ceremonia, aún con la asepsia de la televisión olía. Olía a resurrección. Y entre esos aromas, que consuelan y perturban me vino a la mente un soneto de Quevedo que se me hizo oración entre los labios. Que sea mi regalo de año nuevo para los lectores:

“¡Ah de la vida!”... ¿Nadie me responde?/

¡Aquí de los antaños que he vivido!/

La Fortuna mis tiempos ha mordido;/

las Horas mi locura las esconde./

¡Que sin poder saber cómo ni a dónde/

la salud y la edad se hayan huido!/

Falta la vida, asiste lo vivido,/

y no hay calamidad que no me ronde./

Ayer se fue; mañana no ha llegado;/

hoy se está yendo sin parar un punto:/

soy un fue, y un será, y un es cansado./

En el hoy y mañana y ayer, junto/

pañales y mortaja, y he quedado/

presentes sucesiones de difunto./