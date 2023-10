Por Andrés Restrepo Gil - opinion@elcolombiano.com.co

Al recibir una y otra vez respuestas parecidas para una pregunta idéntica, descarte la posibilidad de que en Riohacha, ciudad en la que vivo hace un par de meses, hubiesen librerías. Ante mis pesquisas por una librería en la ciudad, no dejaba de recibir siempre la misma respuesta: aquí no hay. Sin embargo, hallé una. La alegría que me produjo encontrarme con una se equipara con la decepción de comprobar que la mayoría del tiempo estaba cerrada. Me enteré que la librería pertenece a un hombre que, de cuando en cuando, según un horario impredecible y una agenda irregular, sale a vender sus libros en el malecón de la ciudad. Sobre un plástico, expone unos cincuenta libros, entre nuevos, usados, copias y originales. Ha preferido recurrir a tal estrategia, me dijo alguna vez, porque allí nadie va. Con el cielo como techo y con un plástico como estante, la única librería que he hallado en Riohacha abre según las posibilidades de aquel hombre y según los caprichos de la lluvia.

Esta librería me recuerda las estanterías descritas por Platón en la Apología de Sócrates: en el Ágora de Atenas, los jóvenes encontraban quioscos en los que podían comprar libros y tratados de filosofía. En El infinito en un junco, Irene Vallejo apunta que estas librerías eran puestos que se ubican justo en el mercado del Ágora, entre estantes de ajo, de incienso y de perfumes. En Riohacha, esta librería no se encuentra entre estantes de verdura, sino entre puestos de mochilas, de cucharas y de sombreros. El local al que hice referencia es más una triste bodega donde aquel hombre guarda los libros que luego expone en la playa, a la vista de los turistas que de un lado a otro caminan por el malecón.

Durante mucho tiempo, nos cuenta Irene Vallejo, tener un libro entre las manos y transitar entre sus líneas fue el privilegio de las élites. Pasarían muchos siglos hasta que lectores sin fortuna tuvieran acceso a los libros. Este acceso solo fue posible, dice la escritora española, “gracias a las librerías.” Lo anterior ocurrió en Roma, hace cerca de 20 siglos, con la apertura de librerías que vendían ejemplares a precios accesibles a ciudadanos sin grandes capitales. Sin estas librerías, los lectores ordinarios no hubiesen tenido oportunidad de tener entre sus manos un libro para leer.

Sin duda alguna, las librerías no son hoy el único puente entre los libros y los lectores sin privilegios. Pero no creo tampoco que no exista una mínima relación entre estas pequeñas librerías y estos lectores. Así, las posibilidades de tener un libro aquí para un lector común se materializan en una sola librería, para toda una ciudad. Quizá por esto, no deja de resultarme tan desolador, como triste, hacerme a la idea de que, aún en nuestros días, en una de las capitales del país, resulta tan complejo hacerse a las historias esculpidas entre las páginas de un libro y de que las posibilidades para hacerlo se reduzcan casi hasta desaparecer. .