Por Alberto Maya Restrepo - opinion@elcolombiano.com.co

Daniel Quintero y su fatídico combo en la administración de Medellín se propusieron hacer todo el daño posible, gastar sin medida y en lo que no era necesario, dejando de lado lo que sí requería atención. Por ello, con razón, Fico, alcalde entrante en ese momento, tras las reuniones de empalme se preguntaba: ¿en dónde está la plata?

Toda la plata no sé dónde está, pero lo que sigue ayudará a encontrar algo de lo despilfarrado.

El 28 de diciembre de 2023, a pocas horas de la llegada de la nueva administración a Medellín, el gerente del aeropuerto Olaya Herrera firmó un Contrato Interadministrativo de Administración delegada, contrato adjudicado a dedo, sin que mediara licitación o convocatoria de proponentes, con la empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A., por valor de $401.080.932 pesos. El contrato es el CI 03-2023.

Se lee en la descripción respectiva que es para “la contratación del monitoreo complementario a estación meteorológica, sensor de visibilidad y anemómetros accesorios a los estudios de viabilidad técnica, operacional, ambiental y urbana para el traslado de las operaciones del aeropuerto Olaya Herrera al Llano de Ovejas en el municipio de San Pedro de los Milagros”.

Mucho para comentar porque el objeto es múltiple y arbitrario. 1- Según eso, la Terminal de Transportes de Medellín tendría mucha experiencia en monitoreo con anemómetros, en análisis de visibilidad en aeropuertos, etc., experiencia tenida en sus terminales que despachan buses para Turbo, Sincelejo, Pasto y otros lugares, razón por la que le habrían adjudicado ese contrato. 2- Quintero y sus secuaces tal vez han recibido “adelantos” de urbanizadores y constructores para que se les liberen los espacios que hoy ocupa el extremadamente beneficioso aeropuerto Olaya Herrera. 3- No sabe “Pinturita” que estudios meteorológicos de esa zona del Llano de Ovejas existen, que yo recuerde, desde 1965. 4- Ante tan irracional objeto de ese contrato interadministrativo no se explica uno cómo calcularon el monto de más de 400 millones de pesos para su ejecución, cuando la Terminal de Transportes no tiene ni idea de eso y tendrá que subcontratar con alguien que sepa siquiera qué es un anemómetro. Es decir, contrataron a la brava tras un objetivo (cerrar el aeropuerto Olaya Herrera) que no se cumplió, gracias a Dios, en la administración Quintero. Pero se ve que ese señor tiene en su mente volver para liquidar la ciudad o apoyar a uno de sus fieles escuderos, de pronto, según instrucciones del jefe: Gustavo Petro.

Doctor Fico: yo no sé cómo se deshace ese contrato y ojalá sus excelentes asesores encuentren la forma de ahorrarle a la ciudad los más de 400 millones de pesos. Usted sabe que el Olaya Herrera es indispensable hoy y de cara al futuro. Ni Washington con el aeropuerto National Reagan, ni Londres con el de la City, ni Milán con Linate, aparte de otros más, se desprenden de sus aeropuertos localizados en el corazón de las ciudades, en lugares equivalentes a donde está el Olaya Herrera con respecto al centro de Medellín.