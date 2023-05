Por Juan Gómez Martínez - redacción@elcolombiano.com.co

El alcalde, para solucionar el problema de prostitución y congestión vehicular en el parque Lleras, buscó, como solución, cerrarlo con rejas. Con esta “solución” lo que consiguió fue aumentar la congestión vehicular y la incomodidad para la gente que lo visita.

El funcionario de las rejas, con esa política absurda, ha cerrado las zonas más importantes y concurridas del distrito calificado ya como la ciudad carcelaria. La única solución que se le ocurre a este incapaz es no permitir que la gente lo disfrute.

Recordemos la historia del marido que encontró a su esposa con otro, en plena acción sobre el sofá de la sala y su reacción fue la de vender el sofá. Esa es la única fórmula para nuestro alcalde y así, solucionar los problemas del distrito.

Medellín es la única ciudad del mundo que, gracias al desprendimiento del maestro Fernando Botero, tiene una plaza con 23 esculturas monumentales de un escultor de fama mundial. El alcalde Quintero la cierra entre rejas, para evitar el desorden de los visitantes. Es tan incapaz el mandatario local, que no encontró otra solución distinta a evitar que la comunidad disfrute de semejante espectáculo que, gracias a nuestro gran ciudadano, tiene Medellín.

Estamos acostumbrados, como sociedad subdesarrollada, a pensar y obrar minimizando nuestras riquezas y ventajas. Definitivamente, somos subdesarrollados de mentalidad y de allí no saldremos si, hasta los mandatarios, piensan y son subdesarrollados.

Los visitantes de la ciudad y los ciudadanos de Medellín, merecemos, por lo menos, que podamos disfrutar de sus bondades y de sus beneficios. Un alcalde que ni conoce a Medellín, que llegó al cargo con un equipo igualmente desconocedor, que no sabe de su historia, definitivamente no la puede manejar como debe ser. ¡Pobre Medellín en manos de un incapaz!

“La ciudad de la eterna primavera”, como era llamada la capital de Antioquia, ha perdido ese nombre, gracias a un alcalde desconocedor de lo que significaba ese título. Ya no se ven los jardines en las zonas verdes, ni siquiera ese verde aparece. Menos la podemos llamar “la ciudad de las flores” ya que estas no aparecen por ninguna parte.

Era, para orgullo de sus habitantes, la ciudad sin huecos. Ahora la circulación se ha vuelto pesada y lenta, gracias a sus calles llenas de orificios que dañan los vehículos al paso por sus profundidades. La ciudad organizada con su nomenclatura impecable, ahora se ha vuelto el caos cuando se busca una dirección. Ni el número de la calle, ni la placa en las puertas aparecen por ninguna parte.

Mientras todo esto ocurre, el alcalde se dedica a estudiar la manera de favorecer amigos y allegados, además de cultivar sus propios candidatos para que continúen con el caos que él ha creado. El pueblo votante no se puede volver a equivocar, necesitamos un alcalde de verdad y no la réplica del incapaz que tenemos. Lo que esté cerca a Quintero, hay que rechazarlo. Medellín no puede seguir retrocediendo.