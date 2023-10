Por María Luisa Zapata Trujillo - JuntasSomosMasMed@gmail.com

En mi casa me dicen que vivo como en campaña, haciendo alusión a la manera como me sumerjo con pasión en el trabajo que hago. Esta reflexión me salta a la vista hoy, cuando estamos a punto de cerrar un año intenso de campañas políticas, en las cuales se han invertido tanto la energía como los anhelos de personas que han trabajado para construir un futuro mejor.

Hacer política en Colombia no es fácil, como tampoco lo es defender y superar grandes desafíos desde el sector privado, la academia y el sector social. El mundo laboral de hoy es exigente, implica talento, visión y disciplina; así como muchas habilidades emocionales. Es precisamente en el reto que hay grandes recompensas, y por esto pienso que no podría escoger vivir en una dinámica diferente a aquella de darlo todo por mis sueños y hacerlos posibles desde el trabajo con propósito. Si vivir en campaña es poner toda la energía en lo que valoro, en aquello que expande mis valores y que hace nacer proyectos de alto impacto, entonces qué privilegio poder vivir en campaña, conectar talentos, ideas y hacerlos más fuertes en la pluralidad de miradas.

No me gustaría dar menos del 100% en un trabajo. Estar en campaña es saberme parte de algo importante, estar en campaña es poder aprender permanentemente del otro que es distinto a uno, pero también construir con quien comparto valores y sueños. Es escoger la mejor manera de solucionar problemas relevantes, levantarme temprano con la certeza de que cada día valdrá la pena, aunque en medio del cansancio. Es exponerme a estar incómoda, a debatir, pero aun así tener la certeza de que una buena preparación me permitirá hacer ver los puntos que para mí son importantes y construir desde el desacuerdo. Es enfrentarme a mis miedos y recoger la mejor versión mía, desde adentro y desde los seres que me quieren. Es incentivar la curiosidad, trabajar con empatía por el otro que habla desde su situación y su circunstancia. Estar en campaña es trabajar en equipo, reconocer el talento de los demás y conectar con mi esencia como líder que multiplica los talentos de otros, porque sé que no lograré nada sola. Es ser incluyente y mirar el futuro como un lugar que funcione para todos.

Vivir en campaña es coexistir con la incertidumbre y reconocerla como un escenario para entrenarnos en las situaciones más adversas; sabiendo que lo mejor que podemos hacer es dar lo mejor que tenemos de cada uno porque solo así, estaremos tranquilos de sentirnos orgullosos al final y de haber aprendido, sea cual sea el desenlace. Es saber que cada conversación nos enseña, que no hay una única verdad y que hay que construir rutas con muchas miradas, acoger y diseñar la inclusión. Es poner nuestra energía al servicio de los demás, construir ideas heroicas. Por esto no escogería otra forma diferente a la de vivir en campaña.