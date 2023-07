Por Sofía Gil Sánchez - @sofiagilsanchez

La política – más allá de descripciones poéticas e ideales filosóficos –, es un tema vetado en la mayoría de esferas sociales, objeto de discusiones y, en ocasiones, enemistades vacías. Una práctica que, si bien cuenta con la capacidad de degradar hasta al más bueno de los seres, también está dotada de instrumentos para sembrar esperanza, solo si los sostiene un buen líder. Uno con la habilidad para construir una relación auténtica y cotidiana con los ciudadanos, para responder sus palabras no con compromisos pronunciados en vano sino con trabajo honesto encaminado a la solución de problemáticas.

Un líder alejado de la pesadilla a la que estuvo sometida la ciudad y que ocultó, bajo ingeniosos discursos repletos de victimización ante una lucha contra enemigos imaginarios, sus promesas incumplidas. La Administración Distrital proclamó en medio de la euforia por la victoria que la esperanza derrotaría el miedo, una frase enterrada por la incertidumbre que trajo la Medellín Futuro con su corrupción, nepotismo, odio y cinismo.

Cuatro años después, el panorama caótico se transforma en optimismo ante la oportunidad de elegir un modelo de ciudad donde el miedo no domina la narrativa y la apuesta principal es pasar de la esperanza a la confianza. Sin embargo, la ilusión no puede nublar la inmensa responsabilidad de convertir un candidato en alcalde ni olvidar las grandes lecciones que dejaron las contiendas electorales pasadas: aprender a votar. En octubre será la prueba final y solo resta esperar que los ciudadanos marquen el fin de un mal recuerdo del “futuro” que jamás tuvo un buen comienzo.

Es el momento de creer en Medellín, en los sueños de su gente, en la reconstrucción de la confianza que permita dejar atrás el imaginario que el otro individuo hará todo lo que esté a su alcance para lastimarnos, en las entidades que componen su conglomerado público, en los líderes que buscan servir, en la posibilidad que habitar la ciudad se convierta en un motivo de orgullo.

Medellín no es ajena a los retos, ha vencido días oscuros y noches desafiantes, ha reemplazado la violencia por esperanza. Hoy, más que nunca, sus montañas – no las vallas que levantan dirigentes politiqueros – representan un abrazo y un muro de contención que no se doblega ante un Gobierno Nacional que ha demostrado su inmensa capacidad de destrucción. El candidato electo debe transformar el país a través de su gestión, desenmascarar la corrupción, retomar los programas insignia, recobrar la confianza ciudadana en la administración. Para el próximo alcalde: Medellín cuenta con vos.