Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo - lfalvarezj@gmail.com

En términos generales, el ciudadano colombiano vota de acuerdo con la percepción que tiene acerca de su seguridad integral. Su candidato es aquel que emocionalmente se acerca a ese anhelo de seguridad. Si ninguno cumple con esa esperanza, prefiere votar en blanco.

El concepto de seguridad se encuentra en el centro de la filosofía política y la teoría del Estado. Basta con citar a Thomas Hobbes, el primer filósofo que crea una teoría política basada en el problema de la seguridad del hombre, y enfatiza que la única manera de vivir en paz y sin peligro de muerte violenta, es a través de la instauración de un Estado soberano.

Es necesario anotar que la seguridad es una categoría que proviene del interior. Es un sentimiento. Es un valor necesario para la convivencia, que impregna el ser y el hacer del hombre.

La seguridad debe entenderse en su forma más universal e integral, de manera que no solo comprende el sentimiento policivo o de orden público estricto, sino que va mucho más allá. La seguridad es convicción de tranquilidad, salubridad, moralidad, desarrollo ambiental. En sentido amplio, abarca una serie de categorías que hacen posible y deseable la convivencia. Si una se debilita o desconoce, el ser humano, primero como individuo, luego como miembro del grupo social, experimenta un sentimiento de miedo, abandono e impotencia.

La tarea fundamental del Estado, a través de sus órganos competentes, consiste en impulsar las distintas expresiones que integran el concepto integral de seguridad. Se afecta la seguridad cuando no hay claridad sobre los sistemas que desarrollan la atención de la salud y la vejez, cuando no hay reglas de juego claras y estables a las cuales deban sujetarse los actores del mundo económico y de los negocios, cuando no hay criterios precisos sobre el manejo presente y futuro de la familia, la educación, el desarrollo.

En sociedades relativamente homogéneas, con dinámicas propias, el propio grupo social implementa instrumentos de autoprotección. La incorporación del mundo normativo como algo inherente al ser y al grupo, constituye uno de esos mecanismos; pero en sociedades heterogéneas, altamente desiguales, desarticuladas, sin claridad en sus dinámicas, el Estado, a través de sus gobernantes, se convierte necesariamente en el principal referente para la realización de la seguridad. La falta de vocación nacional de la clase dirigente hace que el Estado tenga que cumplir ese papel.

No cabe duda de que el sistema electoral latinoamericano, camina bajo el impulso de la seguridad en las relaciones, en los comportamientos, en las oportunidades, en el futuro, en la realización ambiental. Por ello, puede no ser trascendental la orientación doctrinaria de los gobiernos, como si lo es el manejo integral de la seguridad. La sociedad, moviéndose en un péndulo permanente, elige con la esperanza de que el nuevo gobierno le va a brindar la seguridad que no siente con el actual, y si no hay una respuesta satisfactoria, es probable que en una próxima elección el péndulo oscile hacia otro horizonte.