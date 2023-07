Samuel Castro

Recrear un mundo que ya existe no es nada fácil. Es el reto al que se enfrentan quienes adaptan al medio audiovisual a escritores que cuentan con una base de seguidores multitudinaria. La recompensa cuando se hace bien, por supuesto, es que esos mismos fanáticos se convierten en promotores de la película o de la serie, asegurándole al adaptador las posibilidades de continuar explorando ese camino. Es lo que pasó con Peter Jackson cuando asumió el riesgo enorme de adaptar la obra de Tolkien, con Chris Columbus cuando se animó a recrear el colegio Hogwarts creado por J.K. Rowling y, guardando las proporciones, lo que ahora hace Juan Felipe Orozco al llevar a las pantallas de Prime Video desde el jueves pasado, el universo narrativo del escritor Mario Mendoza.

En una decisión tan interesante como sagaz, “Los iniciados” prefiere entrar al universo Mendoza de costado, presentando a personajes que aparecen en varias de las novelas del escritor bogotano, pero sin adaptar un título específico. Y esa decisión es el gran acierto de esta producción, pues le permite olvidarse de la fidelidad o no al texto y concentrarse en construir una atmósfera desde el comienzo, ese bello y triste plano general de una ciudad lluviosa en la que brillan, como cocuyos burlones, las luces azules y rojas de unas patrullas que atienden un crimen. Pero así como desde el inicio se perciben sus cualidades, que se ampliarán con el correr de los minutos, como el cuidadoso diseño de producción de Sara Millán, que hace creíble esta ciudad sin nombre abandonada por los dioses, y la fotografía de Camilo Monsalve, que se deleita en la combinación de colores fuertes y terrosos con oscuridades casi sólidas, también se hacen palpables muy rápidamente sus flaquezas. La principal es la marcada diferencia en el nivel de las interpretaciones de su elenco, donde Andrés Parra, que construye a un Frank Molina intenso en su convicción y en sus fragilidades físicas y mentales, está tan creíble que varios de sus compañeros de escena lucen simplemente postizos, como si recitaran su texto con miedo o no teniendo muy claro para qué están ahí. Por eso en el cine de género es tan importante el elenco, porque para convencernos de diálogos y de reacciones más literarias que realistas se necesitan actores impecables. Y a veces incluso más que eso, pues hasta Juan Pablo Urrego luce incómodo e inexpresivo en muchas de sus apariciones, tal vez porque el guion no le brinda las herramientas para que Ignacio Pombo, su personaje, sea algo más que un político pusilánime. Por fortuna Aria Jara es una grata revelación como Lady Masacre, el personaje más difícil de pasar el examen de la verosimilitud, y eso permite que la trama fluya, sumando secuencias que construyen muy bien el suspenso desde lo visual, y que permiten que se disculpen algunas incoherencias de continuidad y de lógica. Mendoza puede estar tranquilo pues “Los iniciados” es la puerta de entrada a un mundo que, a pesar de todo, queremos seguir conociendo.