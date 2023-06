En días pasados tuve la oportunidad de hacer el curso junior de Habanos, gracias a la amable invitación del Master en Habanos Javier Velasco (@javiervelascotriana) uno de los dos Master que existen en Colombia en esta materia y el precursor de este noble arte en el país.

Yo había fumado puros y habanos, incluso olorosos y horrorosos cigarros antes, pero además de darme un “shampoo” de distinción, nunca había entrado en el meollo del asunto. En la segunda sesión celebrada este 29 de abril, Javier, siempre generoso, me regaló una edición especial, de una vitola (tamaño del habano) conocida como Salomón. Yo lo prendí con los elaborados protocolos que exige el encendido de un gran habano y de repente se me vino a la boca un potente sabor y aromas de pistachos, sobra decir que yo estaba fascinado por esa nueva sensación, que fue cambiando, asombrosamente, en la medida que consumía el habano, luego vinieron sensaciones de fruta pacificada y terminé con unas especias picantes alucinantes, similares a la pimienta, mientras el tabaco moría.

-“Por fin aprendí a catar habanos” le grité radiante a un Javier que me echaba una mirada cómplice. Y es verdad queridos lectores, cuando la sensación del puro, habano o tabaco deja de ser ilusorio humo y se transforma en un sabor y un aroma identificable, uno está perdido y se hace miembro vitalicio de esta “secta”

Pero por qué la llamo, casi, despectivamente “secta” a los adoradores de esta planta solanácea llamada Nicotiana Tabacum, sencillamente porque los no iniciados, nos tratan como a una partida de forajidos, me he dado cuenta que la sociedad abstemia de este etéreo placer, es más complaciente con un traficante de heroína o con un criminal, que con estos pobres hacedores de humo. Nos miran con asco y desconfianza, nos llenan de prohibiciones y cuando llegamos a nuestras casas nos tratan como si hubiéramos pasado el día trabajando con uranio enriquecido. Nos toca reunirnos en oscuras y tenebrosas catacumbas, y sufrir en silencio la censura e intolerancia, que ni los primeros cristianos, bajo la furiosa persecución de Diocleciano padecieron.

Pero bueno esto hace parte de este noble arte y tal vez por eso lo apreciamos mas. Pero solo para que lo sepan, lo único que hacemos es fumar un producto elaborado con tabaco negro cubano, con un peso superior a 3 gramos, protegido por la denominación de origen en las zonas de vuelta abajo, semi-vuelta y vuelta arriba. Productos que se añejan por mas de 3 años antes de salir a la venta y que envejecen en condiciones de humedad entre 65% y 75% y temperatura controlada entre 16ºC y 18ºC, mejorando y evolucionando, por períodos superiores a los 22 años, como los mejores vinos del mundo.

Por eso la próxima vez que nos vean, no huyan de nosotros, como si fuéramos un bombero de Chernóbil, lo único que queremos es que nos saluden con un “buenos humos”.

ROMEO Y JULIETA

DIANAS Edición Especial

Vitola: Damas

Longitud 145 mm

Cepo: 52

Diámetro: 20,64 mm

Tiempo de Fuma: 50 minutos