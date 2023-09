José Rafael Arango Certified Sommelier CMS y Jurado Concurso Mundial de Bruselas.

No hay una frase sobre el alcohol mas elocuente que aquella lanzada por el 32º Presidente de los Estados Unidos Franklin D Roosvelt, cuando al levantar la prohibición del licor, que llevaba más de 10 años sobre la Unión Americana, alzó su copa frente a sus invitados en la Casa Blanca diciendo: “What America needs now is a drink” (Lo que América necesita ahora es un trago).

La presión de un campesinado ávido de tierra hizo que el tercer presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson otorgara tierras en Kentucky, con la única condición de que plantaran maíz, a inmigrantes franceses, irlandeses y escoceses, quienes huían de las guerras de religión y, a su vez, eran expertos en el arte de la destilación

Gracias a la ayuda francesa se fundó el condado de Bourbon en recuerdo de los Borbones, reyes que ayudaron en la independencia americana. Allí surgió el Kentucky Whiskey, a mediados del siglo XVIII, que posteriormente se llamaría Bourbon. Se dice que la destilería más antigua de Bourbon fue Michter’s, fundada en 1.753, veintitrés años antes de la independencia norteamericana. Luego aparecieron personajes como el destilador Evan Williams y el reverendo Elijah Craig, que usaba barriles de roble americano carbonizados para dar color y sabor a su whiskey, por allá en 1798. La expansión de esta industria se regó como pólvora hacia los estados del suroeste y nacieron grandes destilerías como Jim Beam, Wild Turkey, Jack Daniel y otras tantas. Lo demás es historia.

El whiskey americano debe ser elaborado, según la ley estadounidense, con una importante base de maíz, por lo menos en una proporción que va entre el 51%, y el 80% de este cereal. Otros cereales permitidos son el trigo, el centeno o la cebada malteada. A su vez deben ser envejecidos en barriles de roble americano por al menos 2 años, con algunas excepciones.

Para esta edición les traigo un lanzamiento. Se trata del whiskey de bourbon Michter’s US·1, que ha sido envejecido en barriles nuevos de madera americana tostados durante un periodo de al menos 8 años. Pertenece a una edición de lotes realmente pequeños, cada lote se compone de no más de 24 barriles cada uno, no dejando margen para mezclas e imperfecciones. Es un whiskey maravillosamente matizado, suave que refleja fielmente el espíritu de Kentucky.

Términos Claves

Single Barrel: Procede de una sola barrica, cuya numeración debe estar en la etiqueta.

Small Batch: Partidas destiladas en pequeños lotes, de vbarricas muy selectas.

Barrel Strengh: Directo de la barrica a la botella, conservando su elevada graduación alcohólica original.

Bourbon whiskey: Debe tener un mínimo de 51% de maíz y ser destilado y envejecido en Kentucky para que la denominación “Bourbon” aparezca en la etiqueta.

Rye whiskey: debe tener un mínimo de 51% de centeno.

Corn whiskey: debe tener un mínimo de 80% de maíz.



MICHTER’S SMALL BATCH US-1 BOURBON

Kentucky Straight Bourbon

American Whiskey

Kentucky

Temperatura de Servicio 15ºC

Importa: Zona K

Alcohol 45,7 % AbV