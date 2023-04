Por Samuel Castro

El detective Jang, saltándose las normas que tanto respeta, tiene pegadas en un muro de su apartamento en Busán las fotografías relacionadas con los crímenes que no ha podido resolver. Necesita tenerlas a mano y buscar en sus muchas noches de insomnio el dato que faltaba, el detalle que se le escapó, para desentrañar los rompecabezas criminales que él, meticuloso al extremo, acostumbra a resolver a partir de la razón y el discernimiento. Pero un día llega a su vida Seo-rae, la viuda china de un funcionario de aduana que ha muerto en lo que parece ser un accidente de alpinismo. Y el suelo bajo sus pies deja de ser estable. Porque el amor no tiene que ver con la razón sino con otra cosa: con una tensión en la piel, con los sabores que se comparten, con la voluntad de hacer todo para que el otro esté feliz. Chan-wook Park lo sabe y nos ha contado ya lo que significa enamorarse de la persona que no se debe en varios títulos de su filmografía (piensen en “Oldeuboi” (Oldboy) o en “Ah-ga-ssi” (La doncella)), pero la trama policial esta vez le permite explorar otras formas de la seducción y traducirlas en imágenes, como cuando el detective Jang vigila a Seo-rae y se ve a sí mismo junto a ella, o cuando se escriben mensajes en sus celulares y pareciera que al ver la pantalla se miran el uno al otro.

Sentiremos, igual que los personajes principales, que a veces usan traductores digitales para que el otro oiga en su idioma lo que sólo son capaces de decir en el suyo, que hay un lenguaje más profundo, más allá de las palabras, que percibiremos en varias escenas gracias a la inmensa capacidad de Park y de su equipo de crear momentos honestos, sin que eso implique perder la estilización de la imagen. Por eso veremos que la tela de un pañuelo se parece al papel tapiz de una habitación, o reconoceremos algunos colores que hemos visto antes, como ese verde que usaba Kim Novak en “Vértigo”, y que aquí también pasa de aparecer en una prenda de vestir a ser el tono de la luz que ilumina las habitaciones, o el de la pintura de un mueble.

Park insiste en que el amor y la pasión son más poderosos que la razón, y por eso alguno de los crímenes en la pared del detective se resolverá siguiendo la lógica de las emociones y no de las ideas. Por eso también Seo-rae y Jang hablarán frente a nosotros en alguna escena sin pronunciar una sola palabra, con el lenguaje de los amantes traducido a miradas por las espléndidas actuaciones de Wei Tang y Hae-il Park, que nos conmueven cuando deben hacerlo y nos permiten creer en los giros que da la historia. Giros que además convierten a “La decisión de partir” en una estupenda mezcla de tonos y atmósferas, que renueva la fe en el cine de género narrado de forma inteligente.

El detective Jang se ha enamorado de un imposible. Seo-rae, su amada, sabe que ha destruido algo dentro de él, y prefiere no verlo. Ha decidido partir. Y nosotros entendemos de nuevo que el amor implica que el suelo bajo nuestros pies nunca más sea firme.