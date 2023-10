Por Juan David Villa. preguntasortografia@gmail.com

Preguntan los lectores

Elkin Castrillón. Gazapos varios de El Colombiano.

(1) “En Nueva York, y ha expensas de la reunión de las Naciones Unidas...”. (2) “... le cayó al medio de comunicación rayos y centellas y cientos de miles de mensajes descalificadores...”. (3) “... visitaron cárceles y conversaron con jefes mafiosos apoyo electoral...”.

Bueno, como les he dicho varias veces, como periodista y editor, sí que entiendo cómo duelen estos errores. A los periodistas no nos enseñan a usar el idioma suficientemente, aunque suene irrisorio y contradictorio, que lo es, es una contradicción. Los afanes poco ayudan (escribir es un acto que exige paciencia). Y sospecho que los periódicos ya no tienen correctores de estilo. Ojalá El Colombiano tuviera una pequeña sección de fe de erratas.

(1) La expresión es a expensas, por supuesto. Ha es una conjugación del verbo haber, y un buen truco para detectarlo es la presencia de un verbo terminado en -do puesto a su lado: ha amado, ha quedado. O de participios irregulares: ha hecho, ha compuesto...

(2) Como los rayos, las centellas y los mensajes fueron miles, el verbo ha de estar en plural: le cayeron rayos al medio de comunicación, los rayos le cayeron al medio.

(3) Un error de dedo: seguramente faltó la preposición sobre (apoyo electoral).

Mario Velásquez

(1) En un titular de un diario bogotano leí esto: “Entre Pingüinos y icebergs: Un viaje a la Argentina”. Entiendo que la conjunción debe ser e. ¿Estoy errado?

(2) En otro diario, al referirse a las acusaciones hechas a un exsenador muy conocido, se dice: “... el político en mención es muy honrado, las críticas en su contra son calumniosas”. Pregunto si en la honradez pueden existir grados: muy honrado, poco honrado, nada honrado, o simplemente honrado, y punto.

(1) Esta está muy sabrosa, don Mario. Cuando decimos países e islas cambiamos la apariencia de la conjunción: y por e. Ese cambio evita la repetición del sonido (/i/ /i/). Así que es un problema de sonido, de fonología, no de la letra (grafema). Y como iceberg empieza sonando con una /a/ (por decirlo sin enredos) y no con nuestra /i/, no hay cacofonía. Así que la forma correcta es pingüinos y icebergs.

(2) Hay unos adjetivos que se llaman elativos, o de grado máximo. El segundo nombre casi explica de qué se tratan. El mejor ejemplo es excelente: nada es muy excelente porque la excelencia es un grado máximo, nada tiene por encima. Pero sí puede ser bueno o muy bueno. No me atrevo a decir que honrado sea elativo. Ahora, si hay personas muy honradas, habría personas medio honradas y poco honradas. Un absurdo. El que roba un banco no es honrado, pero tampoco lo es aquel a quien el cajero le devuelve más dinero, se da cuenta y se queda callado con su platica extra. Obviamente, el primero tiene una mente criminal y el segundo seguramente no llega a tanto, pero honesto ninguno.