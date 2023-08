Dictadura local

La carrera 70 no es un “escenario” para espectáculos. Escenarios son Plaza Mayor, el Aeroparque Juan Pablo II, La Macarena. La 70 es una vía pública a la que todos tienen derecho. Los derechos del entretenimiento no son superiores a los del buen descanso y a un ambiente sano en el sector. Pero en la Alcaldía de Medellín decidieron que sería un escenario musical durante más de 7 noches (en 2022 fueron 10 noches. En las sensatas administraciones anteriores había sido solo una noche). El año pasado unos vecinos interpusieron un derecho de petición, y lo ganaron: el ejecutivo debería cuidar de no vulnerar la salud y el derecho a un ambiente sano en el sector. No lo hizo. ¿El ejecutivo no acata al judicial? Dictadura.

En esta democracia participativa (según nuestra Constitución) se deberían consensuar las actividades públicas que afecten a los vecinos: hogares geriátricos, personas que estudian y trabajan. Los vecinos del sector tienen que cumplir con sus obligaciones laborales y académicas durante toda la semana. ¿Por qué perturbar de esa manera las noches de una semana normal? La “felicidad” y el entretenimiento son obligatorias en las dictaduras. ¿Qué hacer cuando es la misma autoridad la que viola los derechos ciudadanos? Ni siquiera se puede acudir a la Policía, pues ellos cumplen órdenes directas de la Alcaldía y los ciudadanos pasamos a segunda categoría. Por estar de feria, se permite que por decreto se altere el silencio de la noche. Oídos sordos a todas las recomendaciones de la OMS sobre el exceso de ruido y la salud mental. Si les parecen poquito 7 noches seguidas, los invitamos a que vengan a dormir a dos cuadras del tablado: eso sí, al otro día llegan a las 7:30 a.m. a La Alpujarra y trabajan derechito hasta las 5:30 p.m. Necesitamos servidores con capacidad de reflexión sobre las consecuencias de lo que hacen y permiten. La “derrama económica” de la que tanto se habla no tiene porqué hacerse perturbando un sector residencial. No más chiquillos jugando en La Alpujarra.