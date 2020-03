30 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ CON EL M-19

Mañana se cumplen 30 años de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), y la entonces guerrilla del M-19. Se llegó a un acuerdo final luego de varios procesos fallidos, y tras varios golpes de una guerrilla que tenía en la espectacularidad de sus acciones su seña de identidad, combinada, cómo no, con altas dosis de crueldad: secuestros como el de Álvaro Gómez, asesinatos selectivos, tomas y destrucción de pueblos, ataques a la fuerza pública. Solo cinco años antes de firmar la paz, habían ejecutado uno de los mayores crímenes que se recuerdan en la historia nacional: la toma del Palacio de Justicia, ejecutando un encargo del narcotráfico.

Firmada la paz, no habían pasado dos meses cuando dentro de un avión fue asesinado por un sicario el ex jefe de esa guerrilla, Carlos Pizarro Leongómez, quien fue el que ordenó la toma del Palacio. Ese homicidio fue un momento de gravísima crisis. No obstante, quienes asumieron el mando del naciente partido político, de forma principal Antonio Navarro Wolff, persistieron en respetar los acuerdos. Navarro sería nombrado por el entrante presidente César Gaviria como ministro de Salud, cargo del que renunció pocos días después, para postularse a la Asamblea Nacional Constituyente, que durante 1991 tuvo protagonismo por parte de la bancada del M-19. Es decir, participaron en un proceso de cambio político pero previamente avalados por las urnas.