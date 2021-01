Los crímenes contra mujeres de todas las edades, en particular en la modalidad de feminicidio, es una tragedia nacional. En las últimas semanas han ocurrido crímenes contra niñas y adolescentes que rompen el alma, y que independientemente de los agravantes penales que ello acarrea para sus autores, desde el punto de vista moral horrorizan por el grado de crueldad y sevicia que descargan los criminales contra estas víctimas absolutamente indefensas. Es desolador encontrar tales extremos de maldad. Al punto de que, para el periodismo responsable, es un grave dilema la decisión de hasta qué punto informar los detalles. La dignidad de las víctimas y sus familias debe ser resguardada en tanto la justicia y la Policía cumplen su misión

El diario La Vanguardia, de Bucaramanga, la región santandereana y la prensa regional de Colombia, han perdido a un gran líder con el fallecimiento, el pasado viernes, de Alejandro Galvis Ramírez, el experto en periódicos que desempeñó con particular éxito y conocimiento cargos corporativos, ejecutivos y periodísticos en el primer medio santandereano. Su influencia, no obstante, no se limitó a su región, pues fue nacional, en Andiarios, Colprensa, y con su participación accionaria en otros importantes diarios.

Defensor de la libertad de prensa, del papel vigilante y participativo del periodismo, hombre de carácter y principios. Nuestro más sentido pésame a los colegas de Vanguardia y a su apreciada familia