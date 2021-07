Es una terrible paradoja para el mundo que mientras se lucha contra el Covid-19 mediante vacunación masiva, en algunos países se han interrumpido muchos de los servicios primarios de salud pública, afectando de manera severa la inmunización infantil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han llamado la atención acerca de lo que podría ser una catástrofe, pues cerca de 23 millones de niños y niñas no han tenido las inmunizaciones requeridas. Cerca del 73 % de esos niños no recibió ni una sola vacuna el año anterior. En esos 23 millones se encuentran aquellos que no recibieron su primera dosis contra difteria, tétano, tosferina ni sarampión. Un número importante de esos niños se encuentran en India, Pakistán, Indonesia y México.

Un estudio de Minciencias, la Universidad Javeriana y Eafit había advertido el año pasado de este riesgo para Colombia, pues encontró, por ejemplo, que entre marzo y abril del 2020 la vacunación de tuberculosis cayó cerca de 40 % con respecto al 2019. Dejar a los niños sin vacunación implica exponerlos, sin protección, ante enfermedades complejas como la meningitis, la poliomielitis, o enfermedades que ya habían sido prácticamente erradicadas como el sarampión. Esta es una alerta para Minsalud, los entes territoriales y, en general, para el país