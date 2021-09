Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en el cual denuncia a las seis principales farmacéuticas del mundo por dejar a los países más pobres sin acceso real a vacunas para el covid-19 al no compartir la propiedad intelectual ni su tecnología. Mientras en el mundo entero cerca del 45 % de la población ya tiene el esquema completo de vacunación y naciones como Israel, Uruguay, etc. tienen 80 % o más, Haití o los países del África no tienen más del 4 % de su población vacunada. Amnistía Internacional denuncia además que el mecanismo Covax no ha logrado tener el alcance esperado; por ello pide que se entreguen 2.000 millones de dosis para los países desfavorecidos de aquí al final del año 2021