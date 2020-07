Caso Aníbal Gaviria: Corte ratifica consideraciones de la Fiscalía

Mientras filtraciones interesadas llegaban a medios de comunicación –y varios cayeron– la Sala Especial de Primera Instancia (Sala Penal) de la Corte Suprema de Justicia emitía un contundente auto en el que deja claro que la Fiscalía se ajustó, estricta, a la ley, al ordenar detención preventiva contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

El auto de la Corte ratifica las consideraciones de la Fiscalía, entre ellas la posibilidad que desde su actual cargo, el gobernador pueda interferir en la investigación. La Fiscalía obtiene así un fuerte espaldarazo que la compromete aun más en cumplir los plazos legales para no dilatar una situación procesal que afecta no solo a la persona investigada, cuya suerte judicial no es tan clara como pensaban muchos sectores del departamento.