No llevaba un día el anuncio del presidente Biden sobre el acuerdo logrado entre demócratas y republicanos para sacar adelante el plan de renovación de la infraestructura de Estados Unidos, uno de los pilares de la nueva política económica, cuando ya surgieron algunas desavenencias que lo ponen en peligro. En efecto, un grupo de 10 senadores, cinco por cada partido alcanzó un acuerdo marco recortado con un presupuesto de 1,2 billones de dólares, uno menos que el proyecto original. Sin embargo, unas horas después de la declaración del presidente celebrándolo, el líder de los republicanos en el Senado reveló su inconformidad hacia el plan adicional para financiar lo que los demócratas llaman las infraestructuras humanas, en otras palabras, los gastos en servicios de salud y en la infancia. La protesta surge por un comentario del presidente a la prensa, de acuerdo con el New York Times, según el cual “si el paquete que llega a mi escritorio solo contiene el monto de 1,2 billones de dólares, no lo firmaría. La otra etapa es necesaria, los dos proyectos deben ir juntos, en lo que se podría denominar un tándem”.

Así las cosas, parece que el presidente Biden deberá hacer un esfuerzo adicional para seguir tendiendo puentes y lograr lo que desea