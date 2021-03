Un gigantesco buque de carga de una empresa japonesa, el MV Ever Given, con miles de toneladas de contenedores con destino a Holanda, está encallado en el Canal del Suez, esa angosta franja que permite la comunicación marítima entre Asia y Europa. Ningún otro barco, de los casi 60 que cruzan diariamente, puede pasar porque no cabe. El trancón de buques es enorme y ya hace temblar a empresas, aseguradoras y comerciantes, pues está paralizado el flujo de mercancías en ambos sentidos. Si no desencallan al gigante, los otros tendrán que darle la vuelta al continente africano entero, con los retrasos que ello implica y el incremento de costos, pues hasta el precio del petróleo podría subir