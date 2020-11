Escucha a Medellín

Si decimos “Medellín”, ¿cuál es el imaginario de nuestra mente? ¿Está el significado de esa palabra limitado por nuestras propias fronteras mentales, invisibles o reales? Medellín no es solo nuestra casa o nuestro barrio, es la ciudad, de hecho es de alguna manera el Área Metropolitana. Pero no siempre somos conscientes del otro, no nos escuchamos y menos nos tocamos. Estamos tan centrados en un “yo” limitante que reducimos el mundo a un entorno de pocas cuadras.

“Sin vecindad, sin escucha, no se configura ninguna comunidad. La comunidad es el conjunto de oyentes”, escribe el filósofo surcoreano Byung–Chul Han en su libro La expulsión de lo distinto. Y sigue: “hoy oímos muchas cosas, pero perdemos cada vez más la capacidad de escuchar a otros y de atender a su lenguaje y a su sufrimiento”. Escuchar es un ejercicio que precisa de silencio, de empatía y de total atención. ¿Qué tanto escuchamos a las otras comunas y al centro de la ciudad con sus dinámicas sociales y culturales?

La gran artista contemporánea Maria Abramovic, en su conversación con Richard Reed para su libro “Si pudiera decirte solo una cosa”, expresa: “Hay muchas personas que albergan una sensación de que el mundo se está destruyendo, entonces se crea un sentimiento de rendición, pero la inercia es el verdadero peligro de la sociedad. Las personas tienen que darse cuenta de que pueden crear cambio transformándose a sí mismas”.

Si hacemos caso a Zenón de Elea, el pensador griego de las paradojas, “la naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola boca para enseñarnos que más vale escuchar que hablar”. Estamos en una coyuntura de ciudad compleja; resolverla implica crear puentes, para lo cual es fundamental disponernos genuinamente a escuchar y a escucharnos en Medellín.