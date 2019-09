INVESTIGADOS POR “CONTRALORÍA DE BOLSILLO”, LIBRES

La Fiscalía y la Procuraduría recurrieron la orden de libertad decretada por un juez para los procesados dentro del expediente que la primera entidad denominó “Contraloría de bolsillo”. El excontralor Zuluaga Peña, tres auxiliares y los alcaldes de Jardín, La Pintada y San Carlos quedan libres. El juez considera que la Fiscalía no ha brindado suficientes elementos para “inferir con certeza” la posible responsabilidad de los sindicados. Es verdad que es el juez quien determina la responsabilidad penal, y no la opinión pública ni los medios. Pero la ciudadanía sí puede preguntar si con estas personas libres, no hay riesgos de presión a testigos de cargo o destrucción u ocultamiento de pruebas, en cuanto hay una estructura de poder que sigue funcionando.