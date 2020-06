LA OMINOSA HUELLA DE UN CRIMEN ATROZ CONTRA LA MENOR INDÍGENA

En un país tristemente habituado a toda clase de acontecimientos atroces, no se apaga la indignación y el dolor por la violación de la que fue víctima una menor de edad del resguardo indígena de los embera chamí, en Risaralda, por parte de seis soldados y uno más que sirvió de cómplice. Un crimen atroz, por supuesto, pero no reducido solo al ámbito del código penal, que será materia de fiscales y jueces, sino al espectro social, donde no solo es el Estado quien tiene responsabilidades por omisión.

Que el crimen haya ocurrido precisamente a pocos días de que el debate sobre la cadena perpetua para esa clase de delitos contra menores de edad haya llegado a su final en el Congreso mediante la aprobación de su implantación –pendiente de pronunciamiento de la Corte Constitucional– es una cruel paradoja, pues apuntala la mayoría social que quiere esa punición extrema y aumenta la dificultad para quienes hacen hincapié en otro tipo de medidas, como el cumplimiento efectivo de las penas actualmente vigentes, que suponen una actuación integral y eficaz de la justicia.

A este grupo de soldados la Fiscalía les imputó acceso carnal abusivo y ellos aceptaron los cargos. Hay debate de si debió habérseles imputado acceso carnal violento. La Fiscalía y los jueces habrán de resolver procesalmente esa diferencia. Mientras tanto, el Ejército y las Fuerzas Armadas deberán garantizar que un hecho así jamás vuelva a ocurrir, y que la formación integral de los uniformados erradique cualquier asomo de abuso contra menores de edad.