MOVILIZACIONES POR LA CONCIENCIA AMBIENTAL

Ayer, en todo el mundo se llevaron a cabo movilizaciones multitudinarias contra la crisis climática. Según una ONG internacional (Youth for Climate), hubo cinco mil manifestaciones de jóvenes en más de 200 países, incluida Colombia. Todo empezó como una pequeña protesta de estudiantes liderada por la joven activista sueca Greta Thunberg, y se ha ido extendiendo por todo el planeta. El propósito, de acuerdo con Thunberg, que en este momento está en Estados Unidos movilizando a sus seguidores, es que los jóvenes persuadan a los adultos de la importancia de combatir el calentamiento global, pues este no da tregua y está llegando a un punto de no retorno.