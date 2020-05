NO AGRAVAR UN PROBLEMA MUY SERIO CON INTRUSISMO INSTITUCIONAL

No hace falta reiterar la gravedad de los sucesos revelados sobre actuaciones ilegales de la inteligencia militar. A esta gravedad, no obstante, no se puede unir otra, en forma de intrusismo institucional por parte de entidades que no tienen competencias investigativas ni disciplinarias. Son la justicia (penal militar o la ordinaria, ya se verá), la Procuraduría y la Contraloría (por el mal uso de recursos) las que tienen que investigar y sancionar los hechos. Su obligación constitucional es esa, por lo menos en el papel. No es la Comisión de la Verdad sobre el Conflicto la llamada a asumir ese caso, ni a opinar sobre el asunto. Ella tiene sus funciones y en ese objetivo debe concentrarse.