NOMBRAMIENTO POLÉMICO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Los hijos no son responsables de los crímenes cometidos por sus padres. La culpabilidad penal no se hereda. Son responsables, eso sí, de la actitud que tomen una vez adultos. y moralmente autónomos acerca de esos crímenes y de su posición ante las víctimas. A un criminal de lesa humanidad no se le debe defender como “preso político”, por muy hijo que se sea.

La ministra del Interior, Alicia Arango, decidió encarar y defender el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar como director de la Oficina de Víctimas de ese Ministerio. Es hijo de alias “Jorge 40”. Legalmente puede hacerlo. Políticamente, se asume como un acto retador. Dice un refrán popular: “Mira en las que estamos, Pedro, y tú cortando orejas”.