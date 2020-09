Rechazan la destitución del presidente vizcarra

No prosperó ayer en el Congreso del Perú -que es unicameral- la llamada “moción de vacancia”, o propuesta de destitución del presidente Martín Vizcarra, bajo la causal de “incapacidad moral” para desempeñar la Presidencia. Este proceso lo activó la oposición luego de conocerse unos audios en los que Vizcarra parecería dar instrucciones a colaboradoras suyas para ocultar información sobre unos contratos a un cantante. Aunque Vizcarra no tiene bancada propia en el Congreso, el juicio político no alcanzó 87 votos a favor de los 130 integrantes del Congreso unicameral, tal como establece la ley peruana para la aprobación de estos casos extremos. Los problemas de gobernabilidad del Perú son agudos, y la guerra política no da tregua.