SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE DESMONTA, EN LA PRÁCTICA, EL SISTEMA DE FOTOMULTAS

Al decidir una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que regulaba la aplicación de fotomultas, la Corte Constitucional, en una decisión de mayoría estrecha (cinco contra cuatro) definió que el único obligado a pagar el comparendo es quien efectivamente iba conduciendo el vehículo, y que es la autoridad de tránsito quien debe identificarlo plenamente. La ley consagraba que cuando se detectaba una infracción por el sistema de fotodetección, tanto el conductor como el propietario del vehículo quedaban solidariamente obligados a pagarla. En intervención radial (el texto de la sentencia no se conoce) el magistrado ponente, Alejandro Linares, dijo que no se puede aplicar una sanción a quien no la ha cometido.

Todo lo que tiene que ver con las fotomultas genera intensa discusión popular. Muchos las consideran un abuso del Estado alcabalero. Otros, más ceñidos a los datos y al análisis, señalan que es un eficaz instrumento para la seguridad vial, la educación y el cumplimiento de las normas de tránsito, cumplimiento que debería ser la regla y no la excepción.

En todo caso, la decisión de la Corte Constitucional invalidará la gran mayoría de las fotomultas. Este sistema queda prácticamente aniquilado. Muchos conductores celebrarán y sentirán regocijo mientras la seguridad vial sufrirá un evidente retroceso. Los motociclistas, por ejemplo, van a quedar exentos de límites de velocidad, controlados solo por los poquísimos guardias de tránsito que hay, y eso cuando pueden pararlos.