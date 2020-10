toque de queda para arrebatarle vidas a la pandemia

Fundamental que la ciudadanía entienda, asuma y acate de manera consciente y responsable las medidas extremas tendientes a tratar de frenar el avance de la pandemia en Medellín y Antioquia. No se trata de un capricho oficial, el coronavirus no se ha ido, el número de contagios crece en la región, las UCI, única tabla científica de salvación para los pacientes críticos están al tope y el personal médico, que trabaja 24/7, arriesgando la vida para salvar las de los demás está agotado y sin reservas. Este momento difícil no admite actos irresponsables: use tapabocas, lávese las manos, respete el distanciamiento social. ¡Qué este sea un Halloween diferente en casa! Nada detiene la creatividad.