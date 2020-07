Trump y las elecciones de noviembre: ¿las saboteará?

Se lo temían muchos analistas, politólogos, juristas y miembros de la oposición: Donald Trump no concibe perder las elecciones, y eso lo puede llevar, bien a desconocer el resultado si le es adverso, o bien a buscar un mecanismo para que no se celebren el día previsto. Ayer ya lo deslizó. Trump lleva meses sembrando dudas sobre las garantías electorales de la mayor democracia del mundo, en concreto sobre el posible fraude que podrían urdir sus enemigos manipulando el voto por correo. Informes de los principales medios de comunicación de EE.UU. coinciden en que eso no es posible, y menos para voltear un resultado a favor de un determinado candidato. El actual presidente cada día se supera a sí mismo en su afán de horadar y deslegitimar su propio sistema político. Y nada dice que no vaya a lograr sus propósitos.