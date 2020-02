UNA MEDIDA PRUDENTE Y RAZONABLE PARA EL ORDEN PÚBLICO

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció un procedimiento de actuación cuando los campus de las universidades se conviertan en resguardadero de grupos vandálicos que almacenan, portan o, peor, activan explosivos. Los pasos a seguir para que, en última instancia, intervenga la fuerza pública -incluido el Esmad de la Policía- son prudentes y razonables.

Y algún punto muy sensible tuvo que tocar el anuncio del alcalde, vistos los desórdenes de ayer y la necesidad de evacuar centros de educación superior de la ciudad. ¿Vulnera el alcalde el derecho a la educación? No. ¿El de reunión, movilización, libertad de expresión? No. ¿La autonomía universitaria? Tampoco. La autonomía resguarda otros derechos, no el de usar los campos como zonas exentas de aplicación de la ley.