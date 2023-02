Un año después de iniciada la guerra en Ucrania a causa de la invasión rusa, el mundo asiste con asombro al despliegue de actos simbólicos y enfrentamientos verbales entre Estados Unidos y Rusia. Un ejercicio de reafirmación de poderes en el que cada país culpa al otro no solo de haber iniciado el conflicto, sino de tener en sus manos la capacidad de darle fin. Las amenazas de uno y otro lado son cada vez más contundentes, y la preocupación internacional aumenta porque lo que se vislumbra no es propiamente la paz.

Si algo queda claro tras 365 días de enfrentamientos es que Putin ha fracasado en su principal objetivo de destruir Ucrania y que sus tácticas de acoso y derribo no han dado los resultados inmediatos que él calculaba. Fuera de todas las fallas de estrategia militar que han tenido los rusos, tal vez el peor cálculo que hicieron fue el de no haber advertido a tiempo la magnitud del apoyo unificado que Occidente le ha ofrecido al país invadido. No sólo en términos de armamento y ayuda humanitaria, sino también en cuanto a las diversas sanciones que le ha impuesto a Rusia.

Pero vale la pena detenerse en este último aspecto, el de las sanciones, y analizar qué tanto efecto real han tenido. Nunca en la historia se habían aplicado medidas tan drásticas contra una potencia de la magnitud de Rusia. Los países miembros de la Unión Europea, que eran los principales importadores de energía rusa, ya no le están comprando más petróleo, y desde hace unas semanas tampoco ningún producto derivado del crudo. Lo mismo han hecho Estados Unidos y el Reino Unido. Además, los aliados occidentales aprobaron un techo en el precio del barril para que Rusia tenga un límite en lo que ingresa por este concepto. Sumado a lo anterior, se han disminuido las importaciones de gas de ese país, se han neutralizado fondos de las reservas del Banco Central Ruso por valor de $324.000 millones de dólares y se han bloqueado casi todas las transferencias de tecnología y el comercio de bienes y servicios de alta calidad.

Sin embargo, un año después, los expertos coinciden en que el impacto de las sanciones de Occidente contra Moscú aún no se ha materializado. Las exportaciones de petróleo ruso han demostrado ser resistentes a los embargos de importación y a los boicots de los compradores porque los rusos movieron ficha y encontraron nuevos clientes en países como India o China, cuya capacidad de adquisición es inmensa. La economía rusa parece más sólida de lo que se creía hace unos meses y su fuerza en el mercado mundial de la energía no se ha debilitado. Oponerse a una potencia de la magnitud rusa no es nada fácil, y lo que se hace evidente es que el impacto total de las sanciones contra Rusia solo se verá a largo plazo.

Las reacciones de Biden y Putin a lo largo de esta semana han tensado la situación. La visita sorpresa del presidente estadounidense a Kiev para reiterar el apoyo incondicional a Ucrania; sus palabras desde Varsovia asegurando que “Ucrania nunca será una victoria para Rusia”; la amenaza del presidente ruso de salirse del New Start, último programa que quedaba para el control de armas atómicas, dando así un paso atrás en los avances contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por supuesto su aseveración de que “Rusia no puede ser derrotada en el campo de batalla”, han generado un ambiente que preocupa a nivel internacional, pues parece como si la destrucción mutua estuviera asegurada.

Así pues, nos enfrentamos a un segundo año de guerra en el que no hay ganadores. Por el contrario, miles de muertos, millones de refugiados, cientos de miles de víctimas inocentes, ciudades destruidas, y una economía mundial afectada por la inflación. A lo que se añade la tensión permanente que mantendremos con las amenazas constantes sobre el uso de armamento nuclear. ¿Qué ha conseguido Putin? Seguramente nada de lo que creyó que iba a obtener de manera rápida, pese a que su país se sostiene como la gran fuerza económica que es.

La gran paradoja es que Putin decidió hace un año ordenar una invasión y ahora acusa a Occidente de prolongar el conflicto. Como si él simplemente se estuviera defendiendo de un ataque que claramente nunca recibió. Por más que intente darle la vuelta a la historia, los hechos son los que son y han quedado expuestos ante los ojos del mundo. .