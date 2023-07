Los mandatarios – como muchos otros seres humanos – suelen verse tentados a gastar más plata de la que el Estado tiene. La lógica a primera vista es obvia: si un presidente tiene la oportunidad de ganar popularidad gastando a manos llenas (vía deuda y vía vigencias futuras) pues va a preferir hacerlo porque, al fin y al cabo, el problema de dejar al país en los rines ya no le va a tocar a él sino a sus sucesores.

Y no es un asunto sólo de populistas; aunque en el vecindario existen ejemplos que demuestran que son los más propensos al derroche. En realidad se necesita ser muy serio para no sucumbir a la tentación.

Por eso, para intentar tender muros de contención y evitar el despilfarro o el gasto desmedido, en Colombia se creó en 2011 la regla fiscal, un mecanismo que garantiza un manejo más responsable de las finanzas públicas y evita un crecimiento excesivo del déficit fiscal, es decir evita que se abra una brecha muy grande entre lo que le entra al Estado y lo que gasta.

Y para vigilar que se cumpla esa regla fiscal, para evitar que el Estado se quiebre, se creó un organismo independiente que se llama el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

Ahora la noticia es que este comité ha prendido las alarmas sobre lo que puede pasar el año entrante tal y como van las cosas con las finanzas públicas, y le hizo un llamado al Gobierno para un manejo prudente de las mismas.

El Comité se mostró preocupado por el hecho de que el Gobierno no incluyó asuntos que tendrán impacto el año entrante en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es decir, en el documento sobre los supuestos macroeconómicos para los próximos años que elabora el Ministerio de Hacienda se les olvidó incluir temas que afectarán las cuentas del país.

En particular, dice el Comité, el documento de Hacienda no tiene en cuenta los “gastos adicionales” que resultarían de las reformas del Gobierno Nacional. “En especial, aquellos derivados de las reformas de salud y pensiones”.

Si bien, todavía no hay claridad sobre el impacto en las finanzas públicas que tendrán estos proyectos, según el Comité, los costos medibles de la reforma a la salud, adicionales a los contenidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ascenderían, en un supuesto conservador, a 6,7 billones de pesos, en promedio, por año. Frente a la reforma pensional, que incluye el pago de un pilar solidario y un pilar semicontributivo, implicarían erogaciones por cerca de 5 billones de pesos anuales no contabilizados.

Es decir, no contabilizaron mínimo 12 billones de pesos por año por concepto de esas dos reformas. Dirán que no están aprobadas y mientras no sean una realidad no se pueden considerar. Pero así no funcionan este tipo de documentos, se deben incluir todas las variables que puedan afectar las finanzas. Llama la atención, por demás, que Hacienda no le tenga fe al paquete de iniciativas sociales que es punto de honor para el presidente Petro.

A los mayores gastos que demandarán estas reformas, se suman algunos ingresos inciertos y menores recaudos tributarios para el año entrante frente a los inicialmente previstos que pasarían del 2,5% del PIB al 1,8% del PIB. Hay que recordar que el año entrante se sentirá el impacto de la desaceleración económica de este año, por las menores ventas de las empresas, así como los menores ingresos por el descenso en el precio del petróleo, cuyo precio del barril está alrededor de 75 dólares.

Y también está la alerta sobre los ingresos por la gestión de la Dian, explicados por el aumento de 10.000 funcionarios que duplicarían la planta de personal de la entidad, y que demandarían recursos por 1,8 billones de pesos anuales. El Comité de la Regla Fiscal dice que no es fácil ni rápido llenar estas vacantes y que en los últimos tres años se han realizado procesos y concursos para llenar estos cargos, sin el logro de los objetivos. Además, cuestionó el hecho de que se incluyan ingresos por 15 billones de pesos por arbitramento de litigios en la Dian y que hagan parte del presupuesto del año entrante. Si no ingresan estos recursos no se sabe cómo se van a reemplazar.

El Comité fue tajante: “Dada la incertidumbre que afecta el escenario macroeconómico y fiscal y el contexto global, el CARF encuentra que no es prudente hacer una programación fiscal sin ningún margen de maniobra ante eventuales eventos adversos como podrían ser menores precios o producción de petróleo, una mayor desaceleración económica, una depreciación del peso o una inflación persistentemente más alta”.

Lo más paradójico es que se tengan que lanzar alertas cómo estás a pesar de haberse aprobado dos reformas tributarias en los últimos dos años. O tal vez precisamente por eso. Gracias a que encontró al país con los bolsillos relativamente llenos, el presidente Gustavo Petro viene anunciando gastos a diestra y siniestra, sin tener en cuenta que podría verse en calzas prietas el año entrante en materia fiscal.