No es la primera vez que Argentina, la tercera economía más grande de América Latina, supera los tres dígitos de inflación. Ya hubo una hiperinflación entre 1989 y 1990 y un estallido económico y social entre el 2001 y 2002. Pero las dificultades por las que están pasando los argentinos de todos los estratos sociales, en algunos casos semejantes a las de los venezolanos, son motivo de constante preocupación.

Los datos que se conocen son realmente inquietantes. El alza de precios anual ha llegado al 109%, y el asunto se vuelve más complicado cuando a esto se le suma que el país tiene uno de los salarios más bajos de América Latina. La aceleración de precios ha llegado a tal extremo que incluso superó la inflación mensual de Venezuela, así que el día a día se vuelve asfixiante.

La situación se torna agónica al seguir revisando las cifras. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuatro de cada 10 argentinos son pobres y más de la mitad de los menores de 14 años (el 54,2%) viven por debajo de la línea de pobreza. Es decir, casi 6 millones de niños cuyas familias se las tienen que ingeniar como sea para sobrevivir, sin poder satisfacer necesidades básicas como la alimentación diaria, la vivienda, la educación o el acceso a agua potable, entre muchas otras cosas. Como lo dijo Jimmy Vásquez, especialista en políticas sociales, durante un foro en Cartagena hace unos años, “América Latina ha fallado en asegurar que todas las personas sean partícipes del desarrollo”, y de esto es claro ejemplo Argentina.

Muchos dirán que hace 30 años la situación era aún peor: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a registrar un alza del 3.079% anual en 1989 y de 2.314% al año siguiente, en medio de una grave crisis financiera y altos niveles de pobreza. Y tienen razón: ese panorama no podía ser más oscuro. Argentina logró superar eso mediante la Ley de Convertibilidad, llamada popularmente “el uno a uno”, que consistía en mantener la paridad fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Pero esto terminó siendo un fracaso y provocó uno de los colapsos económicos, políticos y sociales más graves de la historia de ese país, que desembocó en el dolorosamente recordado Corralito. La pobreza se disparó y llegó a afectar a dos de cada tres argentinos.

Fue un periodo que nadie quisiera repetir y del que deberían haber quedado muchas enseñanzas. Sin embargo, aquí estamos de nuevo. La vida en la Argentina actual es en muchos casos agobiante. Los precios de los alimentos, que constituyen el mayor gasto de las familias trabajadoras, no dejan de subir. Los economistas prevén que esa cifra seguirá aumentando este año como consecuencia del nuevo impulso que tomó la inflación. Ésta alcanzó el mes pasado un 8,4%, la peor que ha vivido el país desde el pico más alto sufrido durante el Corralito.

Casi un tercio de todos los trabajadores son pobres, y no es porque no haya trabajo. Según el Indec, la tasa de desempleo es baja (6,3%), pero los sueldos son penosos: los más bajos de Suramérica después de los venezolanos. Ni siquiera cubren los gastos mínimos de una familia porque el precio de la canasta familiar equivale a más de dos salarios mínimos. Como quien dice, incluso con trabajo, la gente no se libera de las afugias de la pobreza.

La pulverización de los salarios ha sido absoluta. El argentino de clase media, profesional o preparado, ha visto cómo en los últimos siete años su sueldo ha caído un 86%. Según un estudio de Focus Market, lo que hoy se compra con un billete de 1.000 pesos en 2017 se conseguía pagando solo 56,18. Muy duro sobrevivir así. No es el fin del mundo, pero sí es un periodo turbulento que se complica aún más frente a la expectativa de las próximas elecciones que se realizarán en octubre. En principio no se presentará ninguno de los candidatos tradicionales ni de la izquierda ni la derecha. Eso puede despertar esperanzas, pero a la vez llena de incertidumbre a un pueblo que ha sabido sobreponerse siempre a tanta vicisitud económica y que merece no un futuro, sino un presente mejor.