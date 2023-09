Corrientazos eléctricos

El día de los Santos Inocentes se les adelantó a los usuarios del servicio de energía eléctrica: en vez de lograr las rebajas de las tarifas, que tanto han sido anunciadas por el Gobierno, en realidad las facturas les están llegando más altas.

Y como si fuera poco, ahora el presidente Gustavo Petro ha decidido colgarle más arandelas a la factura. Primero, con la emergencia económica y social decretada para La Guajira, creó una sobretasa de 1.000 pesos para los estratos 4, 5 y 6, y de 5.000 pesos para los sectores comercial e industrial.

Y ahora lanzó en uno de sus trinos la idea de “una pequeña cuota en la factura de la luz”, para financiar el transporte público, lo que permitiría a todos usar este medio de movilización sin “pagar nada adicional”. Como es costumbre, la propuesta la lanzó sin ningún estudio técnico que la respalde, ni datos sobre cuánto puede costar.

Pero la alcaldesa Claudia López sí hizo las cuentas. La mandataria estima que para pagar el hueco de los 5,5 billones de pesos del Transmilenio en Bogotá habría que hacer un incremento cercano a los 200.000 pesos mensuales en la factura de energía de cada hogar. ¡Una locura!

Todo esto se da mientras el sector pasa por una situación compleja. El precio del kilovatio hora en la bolsa de energía, por ejemplo, ha venido subiendo: hace un año estaba en 221 pesos y hoy está en 1.051 pesos. Por cada 100 pesos que sube la energía en bolsa, se calcula un alza entre el 2% y 3% en las tarifas de los usuarios.

Otro problema que preocupa al sector es lo que han llamado un posible “apagón financiero” de las comercializadoras, que tienen hoy un hueco de 7 billones de pesos, según lo advirtió la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), en carta al ministro Omar Camacho. La razón es que, durante la pandemia, se recurrió a la opción tarifaria, que permitía diferir en el tiempo los aumentos en las tarifas. A ello se suman los subsidios por el servicio y las deudas que acumulan los usuarios protegidos (alumbrado público, hospitales, cárceles).

Además, nuevamente se aplazó la subasta de cargo por confiabilidad, que permitiría la construcción de nuevos proyectos de generación de energía para atender el suministro en los próximos años, hay demoras en la entrada en operación de proyectos claves de transmisión y todavía no hay luz verde para la concesión de bloques marítimos para la construcción de parques eólicos costa afuera.

Y todavía no hay claridad sobre el arranque en firme de los proyectos de energía renovable no convencional, especialmente de energía eólica y solar, varios de los cuales siguen frenados por temas de consultas previas y licencias ambientales. Si el gobierno espera una mayor participación de las no convencionales en la matriz energética tendrá que ayudar a empujar el tema, o de lo contrario se quedará en veremos la meta de los 9.900 megavatios de energía solar, de aquí al 2026, que se fijó en la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa.

Los recientes anuncios del gobierno de Gustavo Petro, sin duda, van a encarecer más la factura del servicio de energía eléctrica: los usuarios lo sentirán como una suerte de corrientazo.

Pero si además no se les presta la suficiente atención a estos problemas, y si el fenómeno de El Niño –que no hemos mencionado pero que será definitivo en la ecuación energética del país– es más intenso de lo que se prevé, Colombia podría tener verdaderos tropiezos con el suministro de energía.