Daniel Ortega: quinta temporada

Mañana se consagra una de las parábolas más tristes y reveladoras de la democracia en América Latina: los nicaragüenses van a las urnas a elegir a su presidente y una vez más el ungido será Daniel Ortega.

El mismo Ortega que se hizo

conocer en el mundo como un revolucionario sandinista y tumbó

a finales de los años 70 al entonces dictador Anastasio Somoza, es

el que ahora ha convertido a

Nicaragua en un Estado tan represivo como el de esa o cualquier otra dictadura.

Ortega ya va a completar 20 años en el poder. Ni siquiera Anastasio “Tacho” Somoza, el primero de los Somoza duró tanto: apenas le alcanzó para 16 años al mando (Ni tampoco Somoza se atrevió en su momento a poner a su esposa de vicepresidente como lo ha hecho Ortega). El sandinista gobernó a Nicaragua entre 1985 y 1990 y, tras una larga pausa, volvió a la presidencia en 2007, y se apoltronó en el poder hasta ahora. Ya completa cuatro mandatos y lo más seguro es que a partir de mañana domingo, en las elecciones, a pesar de todas las irregularidades, se garantice su quinto mandato.

No ha sido propiamente difícil para Ortega aferrarse al poder. Primero porque durante una década le llovieron más de 4.000 millones de dólares del chavismo, que como Presidente podía usar según su criterio. Y en segundo lugar porque desde el primer día hizo una especie de trato con los empresarios de acuerdo con el cual mientras él les garantizaba estabilidad y ventajas en los negocios, ellos lo dejaban manejar el gobierno a su manera.

Pero ahora, sin petrodólares y sin empresarios aliados, porque a varios de ellos incluso los ha detenido, exhibe la figura más patética que puede tener un gobernante: que es recurrir a todo tipo de arbitrariedades para mantenerse amarrado al poder.

La manera como ha eliminado a sus contendores políticos es abrumadora: el régimen eliminó a tres partidos políticos de oposición por supuestamente violar la Ley Electoral, encarceló a siete candidatos a la Presidencia y otros dos se fueron al exilio. Entre los encarcelados hay nombres como el de Hugo Torres, quien siendo guerrillero sandinista, arriesgó su vida para sacar de la cárcel a Ortega. Y Cristiana Chamorro, una de las candidatas llamadas a ganar la presidencia, hija de Violeta Barrios y Pedro Chamorro, quien luego de su asesinato fue designado Héroe Nacional de Nicaragua con el título de “Mártir de las libertades públicas”.

En total, el régimen ha encarcelado a 39 líderes de la oposición. Es decir, hizo detener a cualquiera que le podía rasguñar algún voto y los encarceló con el argumento de “traición a la patria”. El nombre de su partido, Frente Sandinista de Liberación Nacional, es un verdadero canto al cinismo.

La situación ha llegado a tal punto que en las elecciones de mañana no habrá observadores internacionales de la OEA, ni de la Unión Europea ni del Centro Carter. No porque no se necesiten, sino porque Europa ha asegurado que en Nicaragua no hay condiciones para unas elecciones libres y Estados Unidos las calificó como una “farsa”.

El caso de Daniel Ortega debería convertirse en material de estudio en los países de América Latina en materia de democracia. Sobre todo para tratar de entender la importancia de blindar las instituciones democráticas y evitar que se presenten casos de adicción al poder como este